تستضيف العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير 2018، معرض قطر للاكتفاء الذاتي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويأتي هذا المعرض انطلاقا من توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وسيشكل معرض قطر للاكتفاء الذاتي الذي يعتبر الأول من نوعه في قطر منصة مثالية لتبادل الخبرات واستعراض التجارب العالمية، والتواصل مع صناع القرار في الجهات الحكومية والشركات التي تؤمن خطوط الإنتاج لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، تحقيقا لهدف رسم الملامح الواعدة لمستقبل قطر.



وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن العبيدلي رئيس مجلس إدارة شركة هاي سكاي للسياحة والمعارض، التي تتولى تنظيم معرض قطر للاكتفاء الذاتي: «اننا نعمل بكافة طاقتنا لاستقطاب مشاركة العديد من المؤسسات في المعرض، لاسيما مستثمرين من الكويت الذين يتطلعون لأن يكونوا جزءا من السوق القطرية».

وسيشكل المعرض منصة مهمة للمتخصصين والمهنيين في القطاعات الرئيسية والشركات التي تمتلك خطوط تصنيع وإنتاج، وكذلك الذين ينشدون الاستفادة من أحدث الحلول لتعزيز نمو أعمالهم وزيادة مساهمتهم في الخطط الوطنية لتنويع مقومات الاقتصاد.



وسيكون حدثا فريدا من نوعه في المنطقة، حيث سيتيح للعارضين الوصول بسهولة وفي الوقت المناسب إلى جمهورهم المستهدف.

ويتطلع المعرض إلى استضافة شركات من الكويت، ولبنان، وبريطانيا، وتركيا، واسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وسويسرا، وإيران، والصين، ودول أخرى.