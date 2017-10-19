الحوطي: نسير بثبات لتصدر قطاع الاستثمار والتمويل بالكويت

ندرس فرص استثمار محلية وخارجية ستعزز محفظتنا الاستثمارية

الغانم: إستراتيجيتنا التوسعية دعمت نمو الأصول مرتفعة الجودة قليلة المخاطر

نسعى لابتكار حلول تمويلية مرنة وخدمات رقمية تسهل تعاملات عملائنا



أعلن بنك وربة عن ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 442% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2017، لتصل إلى 4.752 ملايين دينار مقارنة مع 877 ألف دينار في الفترة نفسها من العام السابق، وقد نمت ربحية سهم البنك بنسبة 161 % إلى 2.3 فلس.النتائج الماليةوجاءت هذه الأرباح نتيجة نمو الإيرادات الإجمالية التي بلغت 42.7 مليون دينار بارتفاع 63% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2016، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 70% لتبلغ 26.8 مليون دينار، مقابل 15.7 مليون دينار بنفس الفترة من 2016.

وارتفعت إجمالي أصول البنك بفضل استراتيجيته التوسعية في السوق المحلي والإقليمي والاستثمار في أصول عالية الجودة وقليلة المخاطر، لتبلغ 1.7 مليار دينار بنمو 62%، في حين شهدت المحفظة التمويلية نموا ملحوظا وسجلت 1.2 مليار دينار بنمو 62% عن رصيد المحفظة كما في 30 سبتمبر 2016. وبلغت ودائع العملاء 1.5 مليار دينار بنمو 59%.

وكنتيجة لجودة المحفظة التمويلية، بلغت نسبة التمويل المتعثر في البنك 0.83% وهي تعتبر من أقل النسب في القطاع المصرفي المحلي، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للتمويل المتعثر في البنك 208% حتى 30 سبتمبر 2017.كما نجح بنك وربة خلال الربع الثالث من 2017 بسداد أرباح الصكوك الدائمة التي أصدرها في بداية العام الحالي، وذلك بفضل ارتفاع صافي أرباح للبنك لتصل إلى 4.7 ملايين دينار خلال 9 أشهر.

حجر الأساس

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة بنك وربة عبدالوهاب الحوطي: «استطاع بنك وربة في 9 أشهر تحقيق نتائج متميزة ووضع حجر الأساس في مسيرة البنك الرامية إلى تثبيت مكانته كبنك متصدر للخدمات المصرفية الإسلامية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية في الكويت، بالإضافة إلى تقديم خدمات رقمية متطورة للأفراد».

وأضاف الحوطي: «منذ مستهل هذا العام نجح «وربة» أيضا في توسيع قاعدة استثماراته في أسواق إقليمية ناشئة وعالمية واعدة، معززا بذلك محفظته الاستثمارية ما شكل قاعدة داعمة لثقة المستثمرين في أدائه».

كما أكد أن البنك ماض في ضخ الاستثمارات اللازمة لتصميم خدمات ومنتجات يثق من أنها ستؤسس لعهد متطور في قطاع الصيرفة الإسلامية بما يتلاءم مع طموح ومتطلبات العملاء.

وأشار إلى أن «وربة» يتوسع في خططه الاستثمارية والتمويلية محليا وعالميا، مستشهدا بذلك بالإنجازات التي حققها في خلال 9 أشهر في هذا الإطار، وأكد أن قطاع الاستثمار في البنك يعكف حاليا على دراسة فرص استثمارية في الكويت والخارج يثق بأنها ستعزز من محفظته الاستثمارية وتؤمن عوائد مجدية للمستثمرين.

وأوضح الحوطي أن كل المؤشرات تبشر بأداء عالي الجودة للبنك على كل المستويات والقطاعات، مؤكدا أن «وربة» لن يألو جهدا في تقديم الخدمات التمويلية المطلوبة لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم مؤسساته.

خدمات مبتكرة

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم أن البنك حقق إنجازات ريادية في قطاع التمويل والاستثمار حتى نهاية سبتمبر 2017 في الكويت والأسواق الإقليمية والعالمية، ما ثبت مكانته كبنك إسلامي يقدم فرصا استثمارية منتظمة ومجدية للمستثمرين.

وأشار الغانم إلى أن هذا التطور يأتي تبعا لبنود استراتيجيته الرامية إلى خلق فرص استثمارية مميزة للعملاء وابتكار حلول تمويلية حصرية، كما تهدف أيضا إلى دعم قطاع الشركات والاستثمار.

ولفت الغانم الى أن «وربة» خلال هذه الفترة، قد دأب على تكثيف جهوده لابتكار حلول تمويلية مرنة وتزويد عملائه بخدمات مصرفية رقمية مميزة ساهمت الى حد كبير في إلقاء قيمة مضافة على تعاملاتهم المصرفية.

خطة تمويلية مثمرة

قال الغانم إن الأشهر التسعة الأولى من 2017 شهدت تطورا لافتا في عمليات البنك التمويلية، حيث نجح في انجاز عدد من الصفقات أبرزها صفقة تمويل استراتيجية في قطاع الطيران في الكويت، بتمويل مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 300 مليون دولار، لصالح شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، ويمتد هذا التمويل على مدى ثلاث سنوات. وتمثل حصة «وربة» من هذه الصفقة 80 مليون دولار أو ما يعادل 24.4 مليون دينار.

كما عمل البنك أيضا خلال هذه الفترة، على المشاركة في تمويل مشترك لصالح بنك زراعات الاشتراكي التركي بقيمة 236 مليون دولار المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية وعلى أساس المرابحة، وقد حقق الاكتتاب في هذه الصفقة أكثر من المتوقع بنسبة 1.6%.

كما كانت للبنك مشاركة ناجحة في تنسيق إصدار شركة التطوير العقاري مراس القابضة ومقرها في دبي، لصكوك بلغت قيمتها 400 مليون دولار، حيث شارك البنك في الصفقة بقيمة مقدارها 50 مليون دولار.

الى ذلك، كثف البنك جهوده خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 لتطوير برنامجه لتعزيز الاستثمار العقاري العالمي عبر انجاز عدد من الاستحواذات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية التي يراها سوقا واعدة.

أرقام ذات دلالة