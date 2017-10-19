بعض المؤسسات الكويتية أنجزت صفقات استثمارية ناجحة مطلع 2017



أكد مشعل الملحم الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت القابضة أن الإحصائيات والدراسات الأخيرة أثبتت تسارع وتيرة نمو أسعار العقارات في شمال إنجلترا بشكل غير مسبوق في حين أن الوتيرة بدأت في التباطؤ في جنوبها وهذا مرده إلى أن شمال إنجلترا يعاني من شح العقارات السكنية وكثرة الطلب وبساطة أسعارها مقارنة بالجنوب كما أن الغالبية العظمى من المشترين يمثلون الملاك الراغبين في السكن كما أن أغلبهم من المــواطنـين أو المقيمين أو المستثمرين المحليين وهذا يمثل طلبا حقيقيا.

وأضاف أن مانشستر حققت زيادة بمعدل سنوي بلغ 7.7% حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 5% في السنة السابقة في حين بلغت الزيادة 6.7% في ليفربول عن نفس الفترة مقارنة بـ 2% عن السنة السابقة.

واوضح الملحم أن مانشستر استطاعت أن تستقطب أكثر من ألف مستثمر كويتي في عقاراتها حتى الآن، تتفاوت أهدافها الاستثمارية بين سكن لأبنائهم الطلبة الدارسين في مانشستر أو بهدف تأجيرها لتحقيق عوائد إضافية إلى مداخيلهم الشخصية أو الشراء بهدف استخدامها أثناء العطلات.

وتوقع زيادة الإقبال من المؤسسات والأفراد على الاستثمار في مانشستر سواء في عقاراتها السكنية أو التجارية وأكد أن بعض المؤسسات الاستثمارية الكويتية قد أنجزت صفقات استثمارية ناجحة مطلع هذا العام في قطاع العقارات المكتبية في وسط مانشستر.