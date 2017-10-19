أعلنت وزارة النقل والمواصلات العمانية الغاء مزايدة الرخصة الثالثة لمشغل الهاتف المحمول بالسلطنة والتي كان مقرر الإعلان عن نتائجها في 30 نوفمبر الجاري.



وقالت الوزارة في بيان لها ان حكومة السلطنة قررت ان يكون مشغل المشروع الثالث للاتصالات المتنقلة عبر اختيار ائتلاف مكون من شركة محلية مملوكة للصناديق الاستثمارية بالشراكة مع مشغل عالمي لديه القدرة والإمكانات اللازمة في هذا المجال.



وكانت شركة الاتصالات المتنقلة زين من بين المتنافسين على الرخصة بالاضافة إلى شركة الاتصالات السعودية وسوداتل واتصالات الاماراتية.