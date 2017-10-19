4.3 مليارات دولار حجم المشتريات خلال الأشهر الخمسة الماضية

السندات الأميركية تعادل 6% من إجمالي أصول صندوق الكويت السيادي





احمد موسى

واصلت الكويت مشترياتها لسندات الخزانة الأميركية للشهر الخامس على التوالي، حيث اشترت الكويت سندات خزانة أميركية بقيمة 2.6 مليار دولار خلال أغسطس الماضي ليصل إجمالي حيازتها الى 35.6 مليار دولار عند أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات.

وزادت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بنسبة 7.8% في اغسطس مقارنة بحيازة يوليو، فيما رفعت حيازتها سنويا بنحو 13.7% بزيادتها 4.3 مليارات دولار مقارنة بحيازة أغسطس من العام الماضي وهي نفس حجم المشتريات خلال الأشهر الخمسة الماضية 4.3 مليارات دولار.

وغلب الشراء على تعاملات الكويت مع سندات الخزانة الأميركية منذ اكتوبر 2016، الا من شهري ديسمبر من العام الماضي وابريل الماضي بتخفيف الاوزان، فمنذ بداية العام زادت الكويت غلتها من سندات الخزانة الأميركية بقيمة 7 مليارات دولار لتصل إلى 35.6 مليار مقارنة بـ 28.7 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي.

وتتركز ملكية الكويت في السندات طويلة الاجل، حيث تبلغ قيمة سندات الخزانة الأميركية طويلة الاجل التي تملكها الكويت 32 مليار دولار فيما تصل قيمة السندات قصيرة الاجل 3.55 مليارات دولار وهو مستوى ثابت تقريبا طول الاشهر الماضية مقابل زيادات متوالية للسندات طويلة الأجل.

وتعرف السندات طويلة الاجل بأنها السندات التي تزيد آجال استحقاقها عن سنة.

وتمثل سندات الخزانة الأميركية قرابة 6% من اجمالي اصول صندوق الكويت السيادي والتي تتراوح حول 590 مليار دولار فيما لا يوجد افصاح رسمي بقيمة تلك الأصول.

ووفقا لتصريحات للعضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد، يبلغ حجم استثمارات الكويت في أسواق السندات الدولية ما بين 100 و150 مليار دولار.

وأفصحت وزارة الخزانة الأميركية في مارس 2016 لأول مرة منذ 4 عقود عن حجم سندات الخزانة التي تمتلكها الدول الخليجية.

وشهد العائد على سندات الخزانة الأميركية خلال اغسطس ارتفاعا طفيفا حيث زاد العائد على سندات الخزانة الأميركية آجال 5 سنوات من 1.89% نهاية يوليو الماضي الى 1.98%. ويذكر ان العائد على السندات الأميركية آجال 5 سنوات كان قد وصل الى اعلى مستوياته منتصف مارس الماضي عند 2.1% فيما ثبتت أسعار العائد على سندات الخزانة الأميركية آجال 10 سنوات عند مستويات 2.3% منذ نهاية شهر يوليو الماضي.

وخليجيا باعت السعودية 4.6 مليارات دولار سندات خزانة أميركية لتنخفض حيازتها من 142.5 مليار دولار في يوليو الى 137.9 مليار دولار لتوقف عمليات الشراء التي بدأت بكثافة منذ بداية العام الحالي وزادت حيازتها بنسبة تقارب 50% من مستويات 96 مليار دولار أكتوبر من الماضي، فيما باعت الامارات 4 مليارات دولار من السندات في أغسطس لتصل حيازتها الى 55.9 مليار دولار.

وعالميا، لا تزال تتصدر الصين واليابان حيازتهما من السندات الأميركية حيث تبلغ حيازة الصين 1.2 تريليون دولار بنهاية اغسطس بزيادة 34 مليار دولار خلال الشهر وتحل اليابان ثانيا بحيازة تصل قيمتها الى 1.10 تريليون دولار بنهاية أغسطس بانخفاض 12 مليار دولار خلال الشهر وفي المركزين الثالث والرابع تحل كل من إيرلندا والبرازيل بحيازات تصل الى 307 مليارات دولار و273 مليار دولار على التوالي.

ويبلغ اجمالي قيمة سندات الخزانة الأميركية 6.25 تريليونات دولار بنهاية يوليو الماضي.

ويذكر ان الكويت قامت خلال منتصف مارس الماضي ببيع سندات في الأسواق الدولية بقيمة 8 مليارات دولار وبفائدة 2.88% لشريحة بقيمة 3.5 مليارات دولار تستحق في العام 2022، وشريحة أخرى بقيمة 4.5 مليارات دولار بفائدة 3.61% وتستحق في العام 2027.

وتشهد السندات الكويتية خلال أكتوبر ارتفاع مختلف آجال الاستحقاق، وتتداول سندات الكويت آجال 10 سنوات والتي يبلغ إجمالي قيمتها 4.5 مليارات دولار بسعر 103% وهو أعلى مستوى لها منذ بدء تداولها في بورصتي لندن وإيرلندا في 20 مارس الماضي.