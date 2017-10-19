المضف: مستمرون في تحقيق حصة متنامية من السوق المحلية

نجاح البنك ساهم في وضعه بين أفضل المصارف الإسلامية أماناً





أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق صافي أرباح 40 مليون دينار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مقارنة مع 39.1 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2016.



وأضاف البنك في بيان صحافي ان التطور المستمر والمطرد من نمو إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.6% الى 84.5 مليون دينار مقارنة مع 79.3 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.



كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5% لتصل إلى 404 ملايين دينار من 385 مليون دينار تم تحقيقها بنهاية ديسمبر 2016.



وذكر البنك ان هذه النتائج المشجعة تحققت من التركيز على خدمة العملاء والمحافظة على نهج متحفظ في توفير المخصصات والسياسات الائتمانية السليمة لإدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق والتحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة.



وأشار إلى ارتفاع صافي الربح التشغيلي بنسبة 4.6% ليصل إلى 57.2 مليون دينار لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2017 مرتفعا من 54.7 مليون دينار، كما في نهاية سبتمبر 2016.



وارتفع إجمالي أصول البنك 4.9% ليصل إلى 3.9 مليارات دينار، كما في 30 سبتمبر 2017، في حين نمت إجمالي الودائع بنسبة 4.7% لتصل إلى 3.3 مليارات دينار.



إستراتيجيات ناجحة



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة البنك د.أنور المضف إن «النمو في أرباح البنك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 هو دليل وتأكيد على الثقة في استراتيجيات البنك الناجحة والرؤية التشغيلية الحكيمة لتحقيق أقصى قدر من العوائد للمساهمين والمودعين.



وبفضل قاعدة عملائنا الواسعة، وشبكة الفروع، والخدمات الفريدة التي نقدمها، وخبرة موظفينا، فإن البنك الأهلي المتحد سيواصل نجاحه في تحقيق حصة متنامية من السوق المحلية من خلال تعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية وتقديم خدمات مصرفية عالمية المستوى.



وأضاف: لقد حقق البنك عائدا على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.7%، كما بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.4%، كما في نهاية سبتمبر 2017، وتعتبر هذه المؤشرات هي الأعلى ضمن مؤشرات العائد على البنوك التي أعلنت عن نتائجها في السوق المحلية للفترة نفسها.



وساهمت العائدات المرتفعة في تحقيق ربحية للسهم الواحد تبلغ 22.8 فلسا.



بالإضافة الى ذلك حقق البنك ما نسبته 17.2% لمعدل كفاءة رأس المال متخطيا بدرجة كافية النسبة المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية والبالغة 13.5% مما يعكس قوة المركز المالي للبنك ويدعم خطط النمو.



وعزا رئيس مجلس الإدارة هذه النتائج الإيجابية الى الجهد الكبير الذي قامت به الإدارة التنفيذية وفريق العمل في البنك الذي عمل على توفير خدمات متميزة وحلول بنكية متكاملة للعملاء، مما ساهم في المحافظة على ثقة العملاء وتعزيز حضور البنك في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وقطاع الخزينة، مشددا على أن هذا النجاح قد ساهم في وضع البنك بين قائمة أفضل وأكثر المصارف الإسلامية أمانا، ليس محليا فقط ولكن أيضا على المستوى الإقليمي.



وتقدم رئيس مجلس إدارة البنك، د.أنور المضف، بالشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي وكذلك الشكر والتقدير لمجلس الإدارة والعملاء والمساهمين والإدارة التنفيذية وكل العاملين بالبنك لدعمهم وثقتهم الدائمة التي مكنت البنك من تحقيق هذه النجاحات والمكانة الرائدة بالقطاع المصرفي في الكويت.



تصنيفات البنك



وأشار د.المضف إلى ان البنك قد واصل حصوله على تصنيفات ائتمانية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل «فيتش» وموديز وكابيتال إنتلجنس الدولية، حيث قامت وكالة فيتش بتأكيد الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم A+ وعلى المدى القصير بتقييم F1 على المدى القريب مع نظرة مستقبلية مستقرة.



كذلك أكدت وكالة موديز تقييمها بالعملة المحلية بتقييم A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.



كما قامت وكالة كابيتال إنتلجنس الدولية بتأكيد التقييم الائتماني طويل المدى للبنك بالعملة الأجنبية إلى A+ وعززت التقييم قصير المدى بالعملة الأجنبية على A2.



وهذه التقييمات تعكس جودة وملاءة المركز المالي للبنك، مع استقراره وقدرته على تحقيق معدلات أرباح جيدة خلال المستقبل.



جوائز «الأهلي المتحد»



حصل «الأهلي المتحد» على عدد من جوائز التميز خلال الأشهر الـ 9 المنتهية في سبتمبر 2017 بما في ذلك جائزة «أفضل بنك إسلامي في العام 2017» من مجلة الأعمال المصرفية الإسلامية الدولية المرموقة، وذلك بوضع البنك في مواقع متقدمة من ترتيب البنوك الأكثر أمانا التي تقدم منتجات مبتكرة وأفضل خدمات للعملاء، وإدارة فعالة للتكلفة وتحقيق أفضل العوائد والقيم للمساهمين.



كما حقق البنك موقعا فريدا من نوعه في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، إذ حصل على جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت لعام 2017» من مجلة «ذي بانكر».



بالإضافة إلى ذلك، حصل الإصدار الأول للصكوك الإضافية من الفئة الأولى التي صدرت في العام الماضي على جائزة «صفقة الصكوك لعام 2017» من مجلة «إنترناشونال فاينانس، وذلك لما تمتع به الإصدار من سرعة في التنفيذ وتصميم هيكلي فعال مع طرح الإصدار بمعدلات ربح جيدة.



وعلاوة على ذلك، وكدليل على الاحتفاظ بقيادات مصرفية رائدة، منحت مجلة التمويل الدولية جائزة رائدة الأعمال المتميزة للعام 2017 - تكنولوجيا المعـلومـات والمصـرفية والمالية» إلى جهاد الحميضي - المدير العام الأول ورئيس تكنولوجيا المعلومات والعمليات بالبنك الأهلي المتحد لإنجازاتها المتميزة في هذا المجال.



وبالإضافة إلى ذلك، وتماشيا مع أهداف البنك الاستراتيجية للتحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية، حصل البنك أيضا على جائزة «أفضل بنك رقمي لقطاع الشركات في 2017» المقدمة من مجلة «جلوبال فاينانس» وجائزة «أفضل مركز اتصال في الكويت لسنة 2017» من مجلة «سي بي أي فاينانشال بانكر ميدل ايست».

أرقام ودلائل

%5 ارتفاع حقوق المساهمين إلى 404 ملايين دينار

%4.9 نمو إجمالي الأصول إلى 3.9 مليارات دينار

%1.4 العائد على متوسط الموجودات

%4.7 زيادة إجمالي الودائع إلى 3.3 مليارات دينار

%13.7 عائد على متوسط حقوق المساهمين

%17.2 معدل كفاءة رأس المال