أحمد مغربي

قال مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» إن شركة البترول الوطنية الكويتية قررت ترسية مشروع إنشاء وحدة جديدة لفحم الكوك رقم 20 في مصفاة ميناء عبدالله بقيمة 24.7 مليون دينار.

وذكر المصدر أن مدة إنجاز المشروع سيمتد لعامين وسوف تقوم الشركة الفائزة بالمشروع وهي سبيك الخليج للتجارة بموجب الصفقة بتوريد التكنولوجيا والأعمال الهندسية والمعدات الرئيسية لوحدة تكليس فحم الكوك والتي تقوم مصفاة ميناء عبدالله ببنائها كجزء من توسعة عمليات التكرير في المصفاة.

وتنتج المصافي النفطية فحم «الكوك» البترولي من الخامات الثقيلة العالية الكبريت، وبدأت الكويت الاستفادة من مادة فحم الكوك البترولي الذي يذهب من دون فائدة مع مواد الأسفلت في آخر عمليات المعالجة بالمصافي النفطية، وذلك بعد ارتفاع الطلب على هذه المادة في ظل قيام مصاهر جديدة للألمنيوم بالدول الخليجية التي تتطلب مادة فحم الكوك البترولي.