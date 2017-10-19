«الوطني» في صدارة البنوك التي قدمت خدمات صفقات بسوق الأسهم بالربع الثالث

الكويت استحوذت على 16% من صفقات الأسهم بالشرق الأوسط

أصدرت «تومسون رويترز» أمس تقريرها الفصلي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وحلت الكويت بالمركز الثالث بين دول منطقة الشرق من حيث قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر مستحوذة على 16% فيما حلت الكويت في المركز الثاني بعد الامارات باصدارات اسواق رأس المال في المنطقة بقيمة وصلت الى 366 مليون دولار. وخلال الثلاثة اشهر حتى نهاية سبتمبر بالربع الثالث من العام الحالي حل بنك الكويت الوطني بالمركز الأول بين البنوك التي قدمت خدمات استثمارية باكتتابات أسواق راس المال مستحوذا على 20.5% من اجمالي الحصة السوقية بقيمة وصلت الى 245.6 مليون دولار.

وخلال التسعة شهور الأولى حلت صفقتا هيومن سوفت بقيمة 366 مليون دولار بالمركز الأول والخامس بين اكبر صفقات اسهم في منطقة الشرق الأوسط وادار الصفقة الاولى بنك الكويت الوطني بقيمة 245.6 مليون دولار والثانية ادارها هيرميس وسيتي بنك بقيمة 120.2 مليون دولار وأشارت تقديرات «تومسون رويترز» و«فريمان للاستشارات» إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 669.2 مليون دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، بانخفاض نسبته 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال نديم نجار، مدير عام «تومسون رويترز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ارتفعت رسوم إصدارات الديون 118% على أساس سنوي لتصل إلى 193.8 مليون دولار. وهي أعلى قيمة مسجلة بالمنطقة في أول تسعة أشهر من السنة منذ بدء رصد البيانات في عام 2000.

وبالنسبة لعمولات إصدارات الأسهم فارتفعت بنسبة 48% إلى 43.2 مليون دولار، بينما انخفض إجمالي رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة 23% إلى 145.9 مليون دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهي أقل أداء مسجل في فترة تسعة شهور منذ 2012. وانخفضت رسوم القروض المجمعة 26% على أساس سنوي إلى 286.2 مليون دولار، وشكلت رسوم أسواق الديون 29% من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، وهي أعلى حصة مسجلة في تسعة أشهر منذ 2001.

أما رسوم القروض المجمعة فشكلت 43% من الإجمالي، بينما استحوذت عمولات خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة وعمولات الأسهم على 22% و6% من إجمالي الرسوم في المنطقة على التوالي.

واستحوذ بنك «أتش أس بي سي» على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، ليحصل على 52.8 مليون دولار أميركي، أي ما يشكل 7.9% من إجمالي الرسوم.

وتصدر بنك «كريديه سويس» قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة بحصة تبلغ 15.8% من رسوم خدمات الاستشارات، في حين حصل بنك «جيه بي مورغان» على المركز الأول من حيث رسوم إصدارات الديون. بينما احتلت شركة «إي أف جي هيرميس» المركز الأول من ناحية رسوم الاكتتابات بالأسهم، مسجلة 12.4 مليون دولار، أي 28.7% من إجمالي رسوم الاكتتابات بالأسهم.

أما البنك الصناعي التجاري الصيني فاستحوذ على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط. وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الشرق الأوسط 35.2 مليار دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أي أقل بنسبة 7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبدعم من صفقة استحواذ شركة «ترونكس» الأميركية لأصول قطاع «ثاني أكسيد التيتانيوم» لشركة «كريستال» السعودية مقابل 2.2 مليار دولار، ومن توقيع الشركة الوطنية الصينية للبترول اتفاقية امتياز للحصول على حصة في حقول أبوظبي النفطية البرية، سجلت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة أعلى مستوى لها على الإطلاق لتبلغ 7.3 مليارات دولار، بنمو قدره 220% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية وضمن نطاق الشرق الأوسط بنسبة 70% على أساس سنوي لتبلغ 6.2 مليارات دولار أميركي. وبالنسبة لعمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة، فقد سجلت هبوطا بنسبة 31% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 8.2 مليارات دولار.

واستحوذت صفقات قطاع الطاقة والكهرباء على 50.7% من صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة من حيث القيمة، بينما تصدر القطاع المالي قائمة القطاعات من حيث عدد الصفقات. وبالنسبة لصفقات الاندماج والاستحواذ، تمثلت أكبر صفقة اندماج بمشاركة جهات من منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي حتى الآن بشراء شركة «سي.إي.إف.سي» الصينية شراء حصة نسبتها 14.2% في شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» مقابل 9.1 مليارات دولار من كونسورتيوم يضم جلينكور وجهاز قطر للاستثمار.

وتشاركت شركتا «الصين انترناشونال كابيتال» و«في تي بي» كابيتال الاستثمارية المركز الأول في قائمة تصنيف المؤسسات المشاركة في عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط المعلنة خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين احتل بنك «أتش أس بي سي» المركز الثالث.

وبلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.2 مليار دولار، أي أقل بنسبة 20% من القيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجلة في فترة أول تسعة أشهر منذ 2004. وجمعت 8 طروحات أولية 694.4 مليون دولار، أي 57% من إجمالي النشاط في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.