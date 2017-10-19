أعلنت اليوم مجموعة مركز سلطان، عن تخارجها من قطاع الأسواق المركزية في لبنان بعد أن استهلك استثمارات في الشركة اللبنانية بأكثر من 200 مليون دولار على مدى السنوات العشرة الماضية، ومع ذلك لم ينجح في التحول إلى الربحية وأثر سلبا على ربحية المجموعة منذ عام 2007 على الرغم من عدة محاولات لإنقاذ الشركة اللبنانية من قبل إدارتها.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مركز سلطان عصام الرفاعي: «مسؤوليتنا الرئيسية هي حماية مصالح آلاف المساهمين في المجموعة.

وبالرغم من أن إدارة الشركة اللبنانية قد تقدمت بطلب إعلان إفلاسها أمس، إلا أن تأثير ذلك على المركز المالي وربحية المجموعة سيكون ضئيلا وغير جوهري، حيث تم استيعاب جزء كبير من هذه الخسائر على مدى السنوات العشر الماضية. وأضاف الرفاعي: أولويتنا اليوم هي الاستمرار في تنفيذ خطة التحول التي تبنتها الشركة والتي بدأنا بالفعل في جني ثمارها وهي محور تركيز مجلس الإدارة والفريق التنفيذي.