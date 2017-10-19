أطلق البنك الأهلي المتحد حملة فريدة من نوعها تشتمل على باقة من المزايا الرائعة حصريا للعملاء الذين يحولون رواتبهم الشهرية إلى البنك، حيث تقدم الحملة مفاجأة كبرى وهي دخول السحب للفوز بسيارة أودي R8.

هذا، ويأتي الإعلان عن الحملة الجديدة تزامنا مع تواجد البنك الأهلي المتحد في مول 360 ابتداء من اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر ولمدة 3 أيام لتسليط الضوء أكثر على هذه الحملة غير المسبوقة.

وتوفر الحملة الجديدة للعملاء الجدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى «المتحد» فرصة الاختيار بين جوائز نقدية فورية، بقيمة 300 دينار للرواتب التي تقدر بألف دينار أو أكثر، و200 دينار للرواتب التي تقل عن ألف دينار، أو الحصول على قرض حسن بحد أقصى 8 آلاف دينار مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات، ما يمكن العملاء من سداد هذا القرض بأقساط مخفضة.

وتتضمن مزايا الحملة أيضا حصول العملاء الذين يقومون بتحويل الراتب إلى حساب الحصاد الإسلامي من البنك الأهلي المتحد على تأمين تكافلي على الحياة عند الوفاة الطبيعية مجانا بقيمة 36 راتبا شهريا بحد أقصى 50 ألف دينار وكذلك تأمين تكافلي ضد الوفاة بسبب الحوادث مجانا بقيمة 72 راتبا شهريا بحد أقصى 100 ألف دينار على أن يكون الحد الأدنى للراتب المحول 700 دينار، كما تتاح للعميل فرصة دخول السحب على جوائز حساب الحصاد الإسلامي، الذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، بالإضافة إلى أنه برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبالإضافة لما سبق، سوف يحصل العملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم خلال فترة الحملة بالحصول على بطاقات ائتمانية مجانا من البنك الأهلي المتحد خلال السنة الأولى من إصدار البطاقة.

وفي هذا الصدد، أفاد عامر نجم رئيس الفروع بالبنك الأهلي المتحد بأن الحملة تأتي في سياق سعي البنك لأن يكون الأقرب إلى المواطنين والشباب بشكل خاص، من خلال توفير كل احتياجاتهم ومتطلباتهم المصرفية.

وأضاف نجم: «نسعى دائما لمكافأة عملائنا، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الحملة لتجعل من تحويل الراتب إلى البنك الأهلي المتحد فرصة لتغيير كيفية إدارة الحياة المالية بطريقة سهلة تمنح عملاء البنك الكثير من المميزات من خلال حزمة منتقاة بعناية من المزايا والتسهيلات».