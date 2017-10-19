قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام الأميركية هبطت بمقدار 7.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض 4.2 ملايين برميل.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين زادت 1.9 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة 256 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.6 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.5 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت 1.3 مليون برميل يوميا إلى 6.8 ملايين برميل يوميا.