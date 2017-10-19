عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الثاني لعام 2017 أمس برئاسة عبدالوهاب الوزان - رئيس المجلس وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الوزان إن مركز الكويت للتحكيم التجاري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم من خلال الانفتاح والتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الخبرة، كما يعمل على تيسير إجراءات رفع الدعاوى التحكيمية من خلال اعتماد الوسائل الحديثة والتقنيات الآمنة.

وأضاف رئيس المركز أن تقرير الأداء السنوي للمركز الذي تمت مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة، أظهر تطورا ملحوظا في تحقيق رسالة المركز وأهدافه من خلال الزيادة الكبيرة في عدد القضايا وحجمها وتنوعها مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكد أن هذه الزيادة هي دليل نجاح استراتيجية المركز وخطته التنفيذية، وذلك يلقي على مجلس الإدارة والعاملين مسؤولية أكبر للعمل على استثمار هذه النتائج الطيبة.

وصرح بأنه يجرى الآن العمل على التحضيرات النهائية لإقامة ورشة عمل بالتعاون مع برنامج CLDP التابع لوزارة التجارة الأميركية خلال ديسمبر المقبل بحضور مجموعة من القضاة الفيدراليين الأميركيين والمحكمين والخبراء الدوليين من منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن عدد القضايا عام 2017 قد زاد بنسبة 28.5% عن العام السابق له 2016، في حين زاد إجمالي قيمة المطالبات في القضايا بنسبة 1165.7% أي أكثر من أحد عشر ضعفا في نفس الفترة، ليصل إلى حوالي 17.5 مليون دينار.