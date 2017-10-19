ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 25 سنتا ليبلغ 54.86 دولارا بزيادة 0.4%، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بدعم من تراجع مخزونات الخام الأميركية ومخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى تعطل الإمدادات، حسب «رويترز».



وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 28 سنتا إلى 58.16 دولارا للبرميل بزيادة 0.5% عن آخر تسوية وأعلى بنحو الثلث عن مستويات منتصف العام.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.3% إلى 52.03 دولارا للبرميل.