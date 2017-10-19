أظهرت بيانات رسمية أمس تراجعا في معدل البطالة في بريطانيا بين يونيو واغسطس الماضيين الى نسبة 4.3% مسجلا بذلك ادنى نسبة منذ عام 1975.

وذكر مكتب الاحصاء الوطني في تقرير ان حجم البطالة تراجع في الفترة بين يونيو واغسطس الماضيين بأكثر من 52 ألف شخص لينخفض الاجمالي الى 1.4 مليون عاطل عن العمل وهو ادنى مستوى يسجل منذ عام 2005.

واكد ان معدل التوظيف ارتفع الى اعلى مستوى يسجل منذ بداية تقييد بيانات العمل في عام 1971 ليصل الى نسبة 75.1% وهو ما يمثل نحو 32.25 مليون موظف في القطاعين العام والخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما.

واوضح التقرير ان الاقتصاد المحلي نجح في توفير 317 الف وظيفة جديدة بين اغسطس عام 2016 واغسطس الماضي، مشيرة الى ان عدد طالبي الاعانات الاجتماعية ارتفع بين يونيو واغسطس الماضيين بنحو 1700 شخص ليصل الى 804 آلاف شخص.

واكد استقرار نمو متوسط الرواتب الأسبوعية خلال الفترة ذاتها عند نسبة 2.1% في حين ارتفع معدل التضخم في سبتمبر الماضي الى 3% ما يعني حسب المحللين الاقتصاديين ارتفاع النفقات وتراجع قيمة المداخيل بالنسبة للاسر البريطانية.