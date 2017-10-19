قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويان أمس إنه من المرجح أن تمدد أوپيك وكبار منتجي النفط خارجها اتفاق خفض الإنتاج في الوقت الذي تتفق فيه روسيا والسعودية على ضرورة دعم السوق.

وقال باتريك بويان للصحافيين على هامش مؤتمر للنفط والمال «تبنت السعودية وروسيا هذه الاستراتيجية بالفعل لدعم السوق».

وذكر أن زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لموسكو في الآونة الأخيرة تمثل «مؤشرا واضحا على اهتمام البلدين بدعم السوق.. لن يفاجئني التمديد».

من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إن مجموعة الطاقة الفرنسية تجري محادثات مع أرامكو السعودية لتوسعة مشروعهما التكريري المشترك، لترتفع طاقته الإنتاجية بأكثر من 10%.

وقال بويان إنه من الممكن رفع الطاقة الإنتاجية لمشروع شركة أرامكو السعودية وتوتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في الجبيل إلى 440 ألف برميل يوميا من خلال تعزيز الكفاءة.