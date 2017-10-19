استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الخميس، عند مستوى 0.302 دينار فيما ارتفع اليورو الى مستوى 0.356 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 0.399 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.308 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي والولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات امس الأربعاء وذلك اثر ترقب الأسواق تحديثا لتعيين رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الجديد والتقدم المحرز في الإصلاحات الضريبية الأمريكية.