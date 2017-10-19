قالت مسؤولة بوزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، إنها تخطط لبلوغ صادرات النفط من حقول محافظة كركوك (شمال) مليون برميل يوميا، مؤكد أن الإنتاج الحالي يبلغ نحو 300 ألف.

وقال عاصم جهاد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن وزارة النفط اتفقت في وقت سابق مع شركات عالمية لإعداد الدراسات الخاصة بزيادة إنتاج النفط في حقول كركوك، لكن بسبب الأحداث الأمنية غير المستقرة بعد عام 2014، وسيطرة قوات البيشمركة على الحقول النفطية، تم إيقاف تلك الدراسات بشكل مؤقت.

وأضاف جهاد أن الوزارة طلبت من شركة بي بي البريطانية استئناف عملها في حقول نفط كركوك ،مؤكدا أن الخطط تستهدف رفع الصادرات النفطية من كركوك من 300 الى مليون برميل يوميا.

وتابع ستجري وزارة النفط هذه الأيام عملية تقييم شاملة لجميع الآبار والمنشآت الأخرى في محافظة كركوك، بعد أن تم استعادة السيطرة عليها من قبل الحكومة الاتحادية.