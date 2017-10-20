محمود عيسى

اجتمع ممثلون عن 3 تحالفات كان من المتوقع أن تقدم عروضها بشأن المرحلة الأولى من مشروع بناء مرافق الغاز الجوراسي لحساب شركة نفط الكويت، في 18 أكتوبر الجاري تمثل بزيارة للموقع المزمع إقامة المشروع عليه، مما يشير إلى أن الشركات التي تتألف منها هذه التحالفات لا تزال على موقفها من حيث الرغبة في تقديم الأسعار بشأن المشروع، الذي تبلغ الميزانية المرصودة له نحو 3.6 مليارات دولار.

وفي هذا السياق، قالت مجلة ميد إن الاتحادات الثلاثة التي من المتوقع أن تقدم عطاءاتها لهذا المشروع تضم شركات كورية جنوبية وهندية وإيطالية وإسبانية، وهي على النحو التالي:

التحالف القائم بين شركة اس كيه انجنيرنغ للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، وشركة بتروفاك البريطانية، والتحالف الذي يضم شركتي سامسونج الهندسية الكورية الجنوبية ولارسين اند توبرو الهندية، فيما يتألف التحالف الثالث والأخير من شركتي سايبم الإيطالية وتكنيكاس ريونيداس الاسبانية.

وأشارت المجلة إلى أن ممثلا عن شركة جيه جي سي اليابانية كان قد حضر اجتماع المناقصة في 16 أكتوبر بهدف المشاركة في المشروع، ولكنه تغيب عن زيارة الموقع، مما يوحي بأن الشركة اليابانية لن تشارك بعد الآن في تقديم عطاء لهذا المشروع، وعلق احد المصادر المتعلقة بهذه الصناعة على هذا الموضوع قائلا انه لا توجد شركات خارج الاتحادات القائمة حاليا ممن لديها القدرة الكافية على تنفيذ مثل هذه المشاريع.

وقالت المجلة إن نطاق العمل في المشروع المسمى مرفق الغاز الجوراسي المرحلة الأولى، يشتمل على بناء مرفق معالجة مركزي، ومرافق خارج الموقع ونظام تجميع خطوط الأنابيب.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 590 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بالإضافة إلى معالجة 220 ألف برميل من النفط يوميا و1200 طن يوميا من الكبريت.

ومن المتوقع استكمال بناء هذه المرحلة بحلول عام 2021.

ويجري تطوير هذا المشروع لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في البلاد، حيث تعتزم الحكومة إنتاج أكثر من 4 مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2030، وذلك بصورة رئيسية لتلبية متطلبات توليد الطاقة، علما ان الكويت تحرق حاليا كمية كبيرة من المنتجات النفطية لتلبية احتياجات المرافق المختلفة لتوليد الطاقة الكهربائية.