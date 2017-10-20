أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان قفز بنسبة 158.5% خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي ليبلغ 50 مليار ين ما يعادل 444 مليون دولار مسجلا بذلك ارتفاعا للشهر التاسع على التوالي.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أن صادرات الكويت إلى اليابان سجلت زيادة بنسبة 59.7% على أساس سنوي لتصل إلى 61.7 مليار ين ما يعادل 548 مليون دولار لتنمو بذلك للشهر التاسع على التوالي.

وأوضحت الوزارة أن واردات الكويت من اليابان هوت في المقابل بنسبة 39.3% لتصل إلى 11.7 مليار ين ما يعادل 104 ملايين دولار مسجلة بذلك تراجعا للشهر الرابع على التوالي.

وأشارت إلى أن العجز في الميزان التجاري الياباني مع منطقة الشرق الأوسط بشكل عام قفز خلال مايو الماضي بنسبة 39.8% إلى 375.7 مليار ين ما يعادل 3.3 مليارات دولار اثر ارتفاع صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 14.9% مقارنة بالشهر نفسه من 2016.

وقالت إن النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نسبة 94.9% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت بنسبة 14% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

وأضافت أن إجمالي واردات منطقة الشرق الأوسط من اليابان تراجع في المقابل بنسبة 12.5% بفعل ضعف الطلب على المركبات والآلات المصدرة إليها.