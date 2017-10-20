بناء المراكز الاستثمارية الجديدة يبدأ مع إفصاحات الربع الثالث

معدل السيولة اليومي انخفض إلى 14 مليون دينار من 26 مليوناً شريف حمدي

في ظل ما يمكن اعتباره مرحلة التقاط الأنفاس بعد موجة الصعود الكبيرة التي شهدتها البورصة في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين قبل الترقية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، واصلت البورصة تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن بوتيرة أقل حدة من الأسبوع الماضي.

وتباين أداء المؤشرات بنهاية تعاملات الأسبوع، كما واصلت السيولة تراجعها، ولكن بشكل أكبر مما كانت عليه الأسبوع الماضي، إذ انخفضت السيولة بنسبة 45% ببلوغها 70 مليون دينار بمتوسط يومي 14 مليون دينار مقارنة مع 129 مليون دينار بمتوسط يومي 26 مليون دينار في الأسبوع الماضي، علما بأن إجمالي السيولة في الأسبوع قبل الماضي بلغ 158 مليون دينار بمتوسط فاق 31 مليون دينار، وهو ما يشير إلى استمرار تناقص السيولة في الأسبوعين الماضيين.

وكان أهم العوامل المؤثرة في مجمل أداء السوق، استمرار عمليات البيع على بعض الأسهم القيادية بهدف جني الأرباح بعد الارتفاعات السعرية في الفترة التي سبقت الإعلان عن ترقية البورصة، وهو أمر منطقي بعد موجة صعود دامت لفترة طويلة نسبيا.

وتترقب البورصة إفصاحات الربع الثالث ليبدأ المتعاملون سواء أكانوا أفرادا أو محافظ وصناديق في تكوين المراكز الاستثمارية الجديدة، خاصة أن نتائج الربع الثالث تشكل ملامح البيانات الختامية للعام المالي.

وحققت البورصة خسائر رأسمالية قليلة نسبيا خلال الأسبوع، بلغت نحو 12 مليون دينار بنسبة انخفاض 0.04%، إذ بلغت القيمة الرأسمالية للسوق 29.356 مليار دينار تراجعا من 29.368 مليار دينار في نهاية الأسبوع الماضي.

وأنهت المؤشرات تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي:

٭ تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.09%، محققا نقطة واحدة تراجع ليصل إلى 1004 نقاط، وبذلك تقلصت مكاسب المؤشر إلى 13.5% منذ بداية العام الحالي.

٭ استقر المؤشر الوزني عند 431 نقطة وهي نفس إقفالات الأسبوع الماضي، وبالتالي استمرت مكاسب المؤشر في 2017 عند 13.5%.

٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07%، محققا 5 نقاط مكاسب ليصل المؤشر إلى 6633 نقطة، محققا 15.4% مكاسب منذ بداية العام الحالي.

«وربة للتأمين» تخسر 3.1 ملايين دينار في النصف الأول

شهدت نتائج شركة وربة للتأمين تحولا سلبيا في الربع الثاني من العام الحالي بعد تسجيل خسائر بنهايته، مقابل أرباح بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب نتائج الشركة على موقع البورصة، بلغت خسائر الفترة 4.22 ملايين دينار، مقابل أرباح بنحو 750 ألف دينار للربع الثاني من العام السابق.

وسجلت الشركة خسائر نصف سنوية بقيمة 3.1 ملايين دينار، مقابل أرباح بنحو 2.23 مليون دينار في النصف الأول من عام 2016. وقالت الشركة في البيان إن خسائر الفترة تعود إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بقيمة 4.31 ملايين دينار لتصل إلى 6.27 ملايين دينار، مقابل 10.58 ملايين دينار في 30 يونيو 2016.