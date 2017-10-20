البرنامج يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح



أجرى البنك الأهلي المتحد في 18 الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد اننا في هذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا، وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول فيصل فهد العسعوسي على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: محمد صخي الظفيري، علي راشد العازمي، هوشنك ابراهيم عصفوري، سارة غانم المرزوق، كوكب نعمة الله اسماعيل، حصة ابراهيم عيسى، دلال فيصل غانم، صالح عبدالله الحبشي، فهد محمد العجمي، عدنان شعبان أبورحمة، مبارك ضاحي الفضلي، صديق سيد خلف، مطشر شاهر الشمري، حسين كرم عبدالله، رولا مصطفى الحسين، سعد تركي الدوسري، فوزية عبدالوهاب العبيد، خالد صالح كاظم، سيفاداس فاداكيداث، راشد محمد راشد، نور الخليفة، جيرجوس بولميتس، علي محسن دشتي، علي أحمد حسن، وساندرا راج ردي.

وأضاف البنك: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.

وتتلخــص شـــروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما ان عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.