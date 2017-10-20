الشركة تشجع العملاء على الاستفادة من شبكاتها فائقة السرعة وعروضها القيمة

ضمن إطار جهودها المستمرة لتوفير تجربة إنترنت مميزة وممتعة للجميع، أطلقت Ooredoo حملة إعلانية جديدة، وذلك بهدف تشجيع العملاء في جميع أسواقها على الاستفادة من المزايا العديدة والمفيدة التي توفرها شبكاتها فائقة السرعة، ومن التنوع الكبير لباقات خدماتها التي صممت لخدمة احتياجاتهم اليومية.

ومع تزايد طلب العملاء، في الأسواق الناشئة والمتقدمة، على سرعة شبكات الاتصالات الجوالة وتوفرها الدائم ومدى الاعتماد عليها والثقة بها، تهدف حملة «استمتع بالإنترنت» من Ooredoo لمساعدة العملاء على الاستخدام الأفضل للشبكة بما يتلاءم مع احتياجاتهم وشخصياتهم.

ومن خلال هذه الحملة، أعدت Ooredoo فيديو إعلانيا تظهر فيه شهيرة التواصل الاجتماعي بيبي العبد المحسن، لتعرض من خلاله بعض الطرق التي يمكن للإنترنت من خلالها مساعدة الجميع على البقاء على اتصال والاطلاع على آخر المعلومات المتعلقة بالأشخاص والأماكن والأمور التي تهمهم.

كما استحدثت Ooredoo موقعا إلكترونيا مخصصا يتضمن مسابقة تفاعلية مصممة لمساعدة المتسابقين لاستكشاف اهتماماتهم وخصائص شخصياتهم أثناء استخدام الإنترنت. وبناء على النتائج، سيتمكن العملاء الحاليون والجدد من تحديد أفضل ما يناسب احتياجاتهم من باقات الخدمات التي توفرها الشركة.

وتعمل Ooredoo على بناء وتشغيل شبكات متطورة في الأسواق التي توفر فيها خدماتها، وقد ساهم برنامج الشركة لتحديث الشبكات في توفير خدمات 4G في 8 من أسواقها.

وقد سبق للشركة أن أطلقت خدمات 4G+ في عدد من الأسواق الرئيسية التي توفر فيها خدماتها، وبدأت بالفعل في إجراء تجارب على تقنيات 5G لضمان مواكبة شبكتها لاحتياجات العملاء المتغيرة.