المشروع الأضخم في إنتاج الغذاء على مستوى السلطنة

15 كيلو متر مربع المساحة الإجمالية للمشروع في ولاية السنينة

وضع وزير الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان فؤاد بن جعفر الساجواني، حجر الأساس لمشروع مزرعة «مزون للألبان» بولاية السنينة، حيث يمثل هذا الحدث إعلانا عن بدء أعمال الإنشاء والبناء الرئيسية لمرافق المنشآت المتطورة التي تناهز الاستثمارات فيها 100 مليون ريال عماني.

حضر الحفل محافظ البريمي، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة الولاة وممثلو ولايات محافظة البريمي في مجلس الشورى، وعدد من القادة العسكريين، ومجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا في شركة مزون للألبان وممثلو الجهات الحكومية.

وتعد هذه المرحلة خطوة مهمة في تطوير المشروع الذي يعد الأضخم في إنتاج المواد الغذائية على مستوى السلطنة، وكجزء من منظومة الأمن الغذائي في البلاد.

وخلال هذه المناسبة، تم تقديم نبذة تعريفية عن مكونات المشروع ومراحله، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 15 كيلومترا مربعا بولاية السنينة، وسيحتضن عند اكتماله مزرعة الألبان الرئيسية والحظائر ومراكز التغذية وعنابر الحلب ومرافق الموظفين والخدمات والمنشآت الإدارية وشبكة الطرق الداخلية.

وقال فؤاد بن جعفر السجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية: «تعد هذه المناسبة واحدة من أبرز الأحداث المرتقبة في قطاع الأمن الغذائي في السلطنة، فهو يعد امتدادا استراتيجيا لمساعي السلطنة وجهود الحكومة المستمرة في تطوير هذا القطاع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلطنة».

وأكمل: «عند اكتمال المشروع، ستسهم مزرعة مزون للألبان في جعل السلطنة مع غيرها من مشروعات الأمن الغذائي مركزا عالميا للتصنيع الغذائي، يتفرد بتقديمه منتجات ذات جودة عالية ستحمل علامة تجارية عمانية».

ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال السنوات العشر المقبلة أكثر من 2300 وظيفة، وتطور الشركة حاليا خططها الطموحة لاستقطاب الكفاءات الوطنية، وإتاحة فرص التدريب، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز عمليات تعميم الوظائف وتوفير المزيد من الفرص للعمانيين في السلطنة.

وصــــرح د.أرجون سوبرامانيان، المدير العام للمشروع في شركة مزون للألبان: «لقد أتاحت لنا احتفالية وضع حجر الأساس عرض مدى تطور المشروع على شركائنا، ليطلعوا على التقدم الذي أحرزناه حتى الآن».

وأكمل سوبرامانيان: «لقد تمكنا خلال الحدث من استعراض حجم وضخامة هذا المشروع الاستثنائي ومكوناته التقنية، وبيئة العمل التي يوفرها للموظفين، حيث يتبنى المشروع معايير عالمية في إنتاج وتصدير منتجات الحليب والعصير عالية الجودة».

ويأتي حفل وضع حجر الأساس في أقل من شهر منذ الإعلان عن توقيع عقد الشراكة مع شركة الأدراك للتجارة والمقاولات لتكون المقاول الرئيسي لأشغال الإنشاءات الرئيسة، وإرساء العطاء الذي تناهز قيمته 27.9 مليون ريال عماني.

وبدءا من الدفعة الأولى من قطيع الأبقار التي ستتألف من 4000 رأس من نوع الفريزيان هولشتاين، فإنه من المخطط أن تحتضن مزرعة الألبان حوالي 25000 رأس أبقار بحلول 2026، وأن يتم إنتاج حوالي 200 مليون ليتر من الحليب سنويا.

وفي ذلك الوقت فإن مستويات الإنتاج العالية من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من حجم الواردات لتصل إلى نسبة لا تتجاوز 13%، مقارنة بالنسبة الحالية التي تناهز 70%، علاوة على تمكين السلطنة من تصدير منتجات الألبان العالية الجودة إلى أسواق المنطقة.