توقع الخبير في شؤون تجارة التجزئة والمواد الاستهلاكية، والجمعيات التعاونية حسن برقاوي، استمرار نمو أعمال القطاع خلال الفترة المقبلة بدعم من القوى الشرائية المحلية وجهود أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يقومون بتأسيس عدد كبير من المشروعات التي بدورها تحرك الدورة الاقتصادية وتساهم في تنويع مصادر الدخل بالاضافة الى التوسعات التي تجريها الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال.

وقال برقاوي الذي يمتلك خبرة تزيد على 25 عاما في قطاع تجارة المواد الاستهلاكية والغذائية ان هناك فرصة لخلق عدد كبير من الوظائف للشباب لدى المستثمرين وأصحاب المنشآت التجارية خصوصا في مجال قطاع التجزئة الذي بات يشهد انتشارا واسعا سواء من خلال علامات تجارية معروفة عالمية او عبر علامات محلية بأفكار عصرية.

واشاد برقاوي بأهمية دور القطاع الخاص في التقدم الملحوظ الذي شهده قطاع المواد الاستهلاكية خلال الآونة الاخيرة، وما نتج عنه من عمليات توسعية لشركات محلية في مجلس التعاون الخليجي واسواق اخرى.