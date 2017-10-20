أظهر مسح اقتصادي أن شركتي طيران «القطرية» و«الإماراتية»، جاءتا ضمن أفضل 5 شركات طيران حول العالم خلال العام الحالي.

وكشف المسح الصادر عن موقع كوند ناست (Conde Naste)، والذي يرصد أفضل 10 شركات طيران في العالم، وشارك فيه أكثر من 300 ألف مسافر، أن شركة «طيران نيوزيلندا» جاءت كأفضل شركة في العالم هذا العام، ولاسيما أنها تنظم مجموعة من أطول الرحلات الجوية في العالم. وجاءت الخطوط الجوية القطرية في المرتبة الثانية، تلتها شركة طيران سنغافورة التي حصلت على أفضل النقاط في فئة المقاعد المريحة والخدمات الجوية.

بينما جاءت الإماراتية في المركز الرابع واحتلت «الاتحاد للطيران»، المملوكة لحكومة أبوظبي، المرتبة السادسة عشرة.

وفي المركز الخامس جاءت الخطوط الجوية الدولية السويسرية، التي جذبت اهتمام المسافرين بجودة خدماتها ووجباتها وراحة عملائها، فضلا عن توفير سبل اتصالات حديثة وسريعة عبر أوروبا. وحلت «فيرجن أستراليا» في المركز السادس، ثم «فيرجن أتلانتيك» يتبعهما خطوط «أسيانا» الجوية، وخطوط «إيجه» الجوية (الخطوط الجوية اليونانية). فيما جاءت «كاثي باسيفيك» في المركز العاشر بعدما يسرت على المسافرين التنقل جوا من الولايات المتحدة إلى الشرق الأقصى. واحتلت شركة الطيران التركية «تركش إيرلانز» الترتيب الخامس عشر، ضمن أفضل شركات الطيران حول العالم.