أعلنت الهيئة العامة للصناعة الكويتية أمس تدشين أجهزة الخدمات الذاتية لطباعة الوثائق الرسمية بهدف تسهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة واختصار الوقت والجهد في طباعة الشهادة والارتقاء بالخدمات الإلكترونية.

وقال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم تقي في بيان صحافي، إن الخدمة تتيح طباعة الوثائق والمحررات الرسمية وهي مختومة وموقعة آليا ومن دون الرجوع إلى موظفي الهيئة أثناء أوقات العمل الرسمية وخارجها وذلك بعد التأكد من تمام سداد الرسوم خلال أجهزة التحصيل الآلي (أي تي أم) وجاهزية المعاملة والطلب.

وذكر تقي أن الأجهزة التي تم توفيرها حاليا هي 6 أجهزة موزعة في المبنى الرئيسي والمراكز التابعة، مشيرا إلى افتتاح 6 أجهزة أخرى خلال الفترة المقبلة لتسخيرها لخدمة المستثمرين.

وأضاف تقي أن الهيئة مقبلة على مرحلة جديدة في تسهيل الإجراءات وتقليص الخطوات اللازمة لعمليات إصدار شهادات التراخيص والعقود بأنواعها.

وأفادت الهيئة بأن أنواع الشهادات التي تتم طباعتها للمستفيدين من خلال الأجهزة مقسمة حسب المستثمر الصناعي وهي التراخيص وعقد القسيمة وشهادات التخصيص والإعفاء الجمركي فضلا عن التراخيص الإدارية.