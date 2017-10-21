رفعت مجموعة السلام القابضة ملكيتها في شركة بتروجلف بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي الى 16.48% بزيادة فاقت نصف نقطة مئوية مقارنة بملكيتها قبل الزيادة البالغة 15.83%، وذلك حسب إفصاح البورصة الكويتية عن التغيرات في قائمة كبار الملاك للشركات المدرجة.
يتوزع هيكل ملكية بتروجلف بين مجموعة السلام القابضة كأكبر نسبة ملكية تصل الى 16.48% يليها مجموعة شركة طابة الخير القابضة بنسبة 13.33% وعبدالمجيد زلزلة بنسبة ملكية 10.14%، فيما تبلغ باقي حصص الملكية نسبة أقل من 5% لا يتم الإعلان عنها.
ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بتروجلف 45.57 مليون دينار موزعة على 455.7 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.