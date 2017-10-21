«شكرا حبيبي وأحلى ما في حياتي يا أحمد»

«شكرا حبيبي وأحلى ما في حياتي يا أحمد» الممثلة سمية الخشاب قبل ساعات من احتفالها والفنان أحمد سعد بزواجهما، وبعد مفاجأة سعد لسمية وإهدائه لها أغنية «أجمل حب». فردت الخشاب على المفاجأة، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي هذا مقطع من الأغنية وعلقت عليه بهذه الجملة.