العثمان: «الوطني عبر الإنترنت» وسيلة مريحة وآمنة تناسب جميع عملائنا

أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق حملته «حدث بياناتك الشخصية عبر الإنترنت»، وذلك لدخول السحب والفوز بسيارة عند تحديث بيانات الاتصال الخاصة بالعميل من خلال الوطني عبر الإنترنت.

وسيحصل عملاء «الوطني» على مكافآت نظير جهودهم مع توفير فرصة الفوز بسيارة جي إيه سي «GS4» من المطوع والقاضي، عند تحديث أو تأكيد البريد الإلكتروني ورقم الموبايل من خلال الوطني عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام في البنك الوطني محمد العثمان: «يوفر الوطني عبر الانترنت لعملائنا وسيلة مريحة وآمنة على مدار الساعة بما يتناسب مع أنماط حياتهم العصرية».

وأضاف: «بإمكان عملاء الوطني إنجاز معاملاتهم المصرفية وفتح الحسابات المصرفية عبر الانترنت كلما وحيثما أرادوا ذلك، فعلى سبيل المثال لا الحصر بإمكان العميل فتح حساب الجوهرة وودائع الوطني الثابتة عبر الإنترنت».

كما سيحصل العملاء الذين تتوافر عنهم معلومات اتصال محدثة على أحدث العروض الترويجية والمميزات، بالإضافة الى خدمة الوطني المجانية للكشوفات الإلكترونية، هذا إلى جانب إمكانية الاشتراك في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي يقدمها «الوطني» لتسلم الإشعارات.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمجموعة المطوع والقاضي عمر القاضي: «نحن سعداء للشراكة مع البنك الوطني الذي ينتقل من نجاح إلى نجاح في تقديم أفضل الخدمات للعملاء، وان تقديم سيارة جي ايه سي «GS4» الـ SUV للعميل الفائز في هذه الحملة ما هو إلا تأكيد لرؤية الشركة في دعم كل فكرة هدفها خدمة العملاء».

الشروط والأحكام

عرض حصري لعملاء بنك الكويت الوطني ممن لديهم بيانات محدثة أو قاموا بتأكيد بيانات الاتصال بهم من خلال الوطني عبر الإنترنت، وبالنسبة للعملاء الذين قاموا بالفعل بتحديث بيانات الاتصال، بإمكانهم أيضا دخول السحب عن طريق تأكيد بياناتهم من خلال الوطني عبر الانترنت.

العرض مفتوح فقط أمام الأفراد بعمر 18 سنة فأكثر، ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي لحماية حقوق العملاء يجب أن يتوافر لدى البنوك أحدث بيانات الاتصال الخاصة بالعميل.

علما ان كل عمليات تحديث البيانات حتى 31 ديسمبر 2017 مؤهلة لدخول السحب، وسيقوم البنك الوطني بإعلان اسم العميل الفائز في يناير 2018، تحت رعاية وزارة التجارة.