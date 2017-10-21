أعلنت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عن قرب إعادة إطلاق خدمة التزود بالوقود في منطقة الجابرية والتي تعتبر المحطة السادسة عشرة ذات الخدمات المتعددة والمتطورة وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد المتعقلة بمنطقة الوقود كما سيتم افتتاح خدمة غسيل السيارات الآلي للعملاء بالإضافة إلى مركز لخدمة السيارات وسوق مركزي.

وحول قرب إعادة افتتاح المحطة صرح عادل العوضي، الرئيس التنفيذي للشركة قائلا: إننا حريصون على تقديم أفضل خدمة لعملائنا عبر محطات ذات خدمات متعددة وحاليا قاربت الأعمال التطويرية في محطة الجابرية على الانتهاء لتتم إعادة افتتاحها لعملائنا الكرام حيث تم الانتهاء بناء منطقة الوقود ومحطة غسيل السيارات ومركز خدمة السيارات والسوق المركزي.

وأضاف: بذلك تستمر الشركة بخطتها التطويرية التي بدأتها بتطوير محطاتها وتأتي محطة الجابرية بعد بناء وتطوير عدة محطات هي مبارك العبدالله وكبد وغرب الشعيبة والعمرية والقصر وقرطبة والخالدية والعارضية الصناعية والشهداء والفنطاس والفحيحيل وبيان وعلي صباح السالم ومبارك الكبير والمسيلة.