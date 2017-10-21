أطلقت وزارة السياحة الفلبينية أحدث حملاتها السياحية تحت عنوان «برينغ هوم أ فريند» التي تهدف الى تشجيع جميع الفلبينيين المقيمين في البلاد وخارجها على دعوة أصدقائهم الأجانب لزيارة الفلبين، كونها وجهة مثالية لقضاء العطلات القادمة، كما ستكون ميزات الحملة متاحة ابتداء من 15 الجاري حتى 15 أبريل المقبل.

وبهذه المناسبة، قالت وزيرة السياحة الفلبينية واندا كورازون تيو: «إننا نود اختتام العام بقوة لتعزيز قطاع السياحة من حيث عدد الزوار من جهة، وزيادة الزخم على الاقبال السياحي للعام القادم من جهة أخرى».

وقررت الوزيرة تيو إعادة إحياء هذا البرنامج الذي تم تنفيذه في العام 1994 من قبل الوزارة، لترسيخ مكانة الفلبين كمقصد سفر ذي مكانة رائدة إقليما وعالميا، فضلا عن دعوة الأصدقاء من الخارج لقضاء أوقات لا تنسى في كل مناطق الجذب السياحي الفلبينية الأخاذة. في شأن متصل، سيحظى الرعاة الفلبينيون الذين ساهموا في الحملة، والمقيمون في البلاد والخارج بفرصة الفوز بمجموعة من الجوائز القيمة.

وتشمل الجوائز الرئيسية المقدمة لرعاة الحملة شقة من شركة ميغاورلد، وتويوتا فيوس الجديدة، قسيمة مالية بقيمة 200 مليون بيزو فلبيني من السوق الحرة، في حين يمكن للضيوف الأجانب الفوز برحلات طيران دولية ذهابا وإيابا وباقات سياحية إلى جزر بالاوان، سيبو ودافاو.

وأشارت تيو بقولها ان هذه التجربة الرائعة في غاية الأهمية بالنسبة لنا نحن الفلبينيين، المعروفين بكرم الضيافة والاحتفال بعيد الميلاد لأطول فترة من كل سنة.

ويستطيع الراعي الانضمام إلى حملة «برينغ هوم أ فريند» عند التسجيل حسب الأصول من خلال الصفحة الرئيسية على للوزارة موقع الإنترنت: http://web.tourism.gov.ph، ويمكن أيضا التسجيل قريبا بواسطة مقصورات تدعى بهاف التي ستوفرها مطارات دولية مختارة في الفلبين.

واستنادا إلى تقرير وزارة الشؤون الخارجية لعام 2015، هناك 9.1 ملايين فلبيني في الخارج. يعيش أكثر من 3 ملايين شخص منهم في الولايات المتحدة، ويوجد أكثر من مليوني شخص في الشرق الأوسط. ومن الدول الاخرى التي تضم عددا كبيرا من الفلبينيين، ماليزيا، هونغ كونغ، اليابان، الصين وإيطاليا واستراليا.

وفي مارس 2016، رفعت طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى مانيلا، وسيرت رحلات جوية جديدة إلى سيبو كلارك وبامبانغا، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية للعائلات ورجال الأعمال.

وشهدت الفلبين نموا ثابتا في عدد السياح الوافدين من الشرق الأوسط، حيث استقبلت الفلبين ما مجموعه 83.546 سائحا من المنطقة في العام 2016، بارتفاع نسبته 9.69% مقارنة بـ 2015. وبهذا الخصوص بلغ عدد السياح الوافدين من المملكة العربية السعودية 50.884 سائحا بينما حلت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية بـ 16.881 سائحا.