الهدف تعريف الشباب بقطاع السيارات والمجالات المساندة له

انطلاقا من اهتمامها الدائم بدعم الشباب في الكويت، انضمت هوندا الغانم إلى منظمة «إنجاز الكويت» غير الربحية والمتخصصة في تعزيز خبرات الشباب من خلال برامج تطويرية ومهنية.

وتشارك هوندا الغانم من جديد للعام الممتد من شهر أكتوبر 2017 إلى أكتوبر 2018، حيث ستقوم باستضافة عدد من البرامج التي قامت بتطويرها «إنجاز الكويت» وبهدف تعزيز خبرات الطلاب المشاركين في هذه البرامج من خلال ما يقدمه فريق عمل هوندا الغانم للتعرف أكثر عن قطاع السيارات والمجالات المساندة له كالمبيعات والصيانة والتسويق والعديد من المجالات الأخرى.

وتأتي رعاية «هوندا الغانم» لبرامج «إنجاز الكويت» استكمالا لمبادرات الشركة التي تستهدف بها الشباب والتي تستمد من شعارها «قوة الأحلام» الذي يعكس إيمانها بأن الأحلام لا تتحقق إلا مدعومة بمهارات أساسية يتم استحواذها عبر العلم والعمل، وهو ما ينعكس في مقولة: إن كان الإنسان يستطيع أن يحلم بشيء فبإمكانه بناءه. وإذا استخدم خياله والهندسة المبتكرة والمثبتة، فيمكنه تحقيق ما يمكن للآخرين أن يحلموا به فقط.

وضمن رعايتها لمنظمة «إنجاز الكويت»، تشارك هوندا الغانم في جميع البرامج التي يتم تنظيمها على مدار العام، والتي تركز جميعها على خلق منصة متكاملة يكتسب منها الطلاب المهارات التي يحتاجون اليها للمبادرة في ريادة الأعمال أو النجاح مهنيا، إذ تضم هذه البرامج كذلك برنامج «كيف أبدأ: عزز مهاراتك الوظيفية» وبرنامج «مساري إلى المهنية» وبرنامج إنشاء الشركات الذي يدفع الطلاب إلى المغامرة والمنافسة في مسابقة الشركات على مستوى وطني وإقليمي.

وستوفر «هوندا الغانم» للشباب فرصة التعلم والتعرف أكثر على المبادرة في الأعمال، وذلك لاكتساب المعرفة والمهارات الأساسية للاستعداد للعمل في المستقبل وإعدادهم للتفوق. وسيقوم فريق عمل هوندا الغانم بالتطوع في تعليم العديد من البرامج الخاصة بمنظمة «إنجاز» والتي تضم برامج تعليمية في ريادة الأعمال، حيث ستشارك الطلاب المشاركين مفهوم شعارها (Power of Dreams) «قوة الأحلام» وتحفيزهم على تحقيق أحلامهم.

وكجزء من مساهمتها المستمرة في دعم المبادرات التي تحفز الشباب وتهدف إلى صقل مواهبهم، كانت هوندا الغانم قد نظمت مسابقة إبداعية لطلاب الجامعات تستمد شعار هوندا «صممت لتكون الأفضل» بحيث تتيح لهؤلاء الطلاب التعبير عن رؤيتهم الفنية لهذا الشعار وترجمته عبر فن الغرافيتي في لوحات من ابتكارهم.