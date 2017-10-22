مكتب ASAR حصد جائزة ثانية عن فئة عمليات الدمج والاستحواذ

أعلن مكتب ASAR - الرويح وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية عن فوزه وللسنة التاسعة على التوالي بجائزة «أفضل مكتب محاماة في دولة الكويت» والتي تقدمها مجلة IFLR المتخصصة في المجال القانوني وتعتبر الدليل الرئيسي لمكاتب المحاماة التي تعمل في القطاع المالي والتمويلي.

وقد أقيم حفل توزيع الجوائز بتاريخ 18 أكتوبر 2017 في فندق برج العرب دبي حيث شهد حضورا واسعا من الشركاء وممثلي مكاتب المحاماة الأخرى الرائدة على مستوى منطقة دول الخليج والعالم.

إضافة إلى فوزه بالجائزة المذكورة أعلاه، حصد مكتب ASAR جائزة ثانية عن فئة عمليات الدمج والاستحواذ لدوره كمستشار قانوني في الكويت لشركة Adeptio AD Investments SPC Limited التي استحوذت على 93.4% من أسهم الشركة الكويتية للأغذية (امريكانا) وجائزة ثالثة عن فئة عمليات إعادة الهيكلة وذلك عن دوره بتمثيل الدائنين فيما يتعلق بصفقة إعادة هيكلة ديون شركة أديم للاستثمار وادارة الثروات.

وقد صرح سام حباس الشريك الرئيسي في مكتب ASAR - الرويح وشركاه بانها سنة استثنائية لمكتبنا في حفلة توزيع جوائز IFLR للشرق الاوسط.

اذ إننا بالاضافة الى فوزنا بجائزة افضل مكتب في الكويت للسنة التاسعة على التوالي، فقد فزنا أيضا بجائزتي صفقة العام لكل من فئة الدمج والاستحواذ وفئة إعادة الهيكلة.

وقد قال احمد بركات وهو الشريك المدير في مكتب ASAR- الرويح وشركاه: إنه لفخر كبير لنا بان يتم اختيار مكتبنا لجائزة أفضل مكتب محاماة في الكويت للسنة التاسعة على التوالي، ونحن سعداء أيضا بانه تم منحنا جائزتي صفقة العام عن فئتي الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة.