المسابقة اختارت أفضل فني وأفضل مستشار خدمة وأفضل مسؤول مبيعات لقطع الغيار

نظمت شركة عبدالمحسن عبدالعزیز البابطین، الوكيل الوحيد والمعتمد لسيارات نیسان في الكويت، مسابقة خدمة ما بعد البیع لاختيار أفضل فني وأفضل مستشار خدمة وأفضل مسؤول مبيعات لقطع الغيار، لتمثيل الكويت في المسابقة الإقليمية التي تقام في دبي.

وأقامت البابطين مسابقة ضخمة في مركز خدمة «نيسان» باترول في منطقة الري، لاختبار مهارات مستشاري الخدمة، الفنيين، ومسؤولي قطع الغيار، وتم تقسيم المسابقة إلى ثلاث فئات، مسابقة التفوق في الخدمة الفنية (NISTEC)، ومسابقة التفوق لمستشاري خدمة ما بعد البيع (NISAC)، ومسابقة التفوق لبائعي قطع الغيار (NIPEC).

وحضر الحفل أكثر من 300 شخص، يترأسهم أعضاء مجلس الإدارة في مجموعة «البابطين»، ومديرو الإدارة العليا والموظفون، لمشاهدة وتحفيز المتسابقين، كما حضر جنبا إلى جنب ممثلو شركاء الأعمال مثل توتال للزيوت وستاندوكس للدهانات. وشهد الحفل أيضا حضور كبار ممثلي «نيسان الخليج» و«نيسان الشرق الأوسط».

وجدير بالذكر أن «تحدى نفسك» هو شعار مسابقة هذا العام، وأقيمت الجولة النهائية من المسابقة يوم 6 أكتوبر وجاءت بمنزلة تتويج للاختبار الخطي، والتطبيق العملي وجلسات لعب الأدوار التي عقدت على مدى شهر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البابطين، صالح البابطين: إن عمليات ما بعد البيع خدمة في بالغ الأهمية لضمان رضا العملاء والحفاظ عليهم، في حين توفر المسابقات فرصة لتطوير مهارات فريق ما بعد البيع وتحفيزهم على تحقيق المزيد، ففي العام الماضي، حققت «البابطين» ميداليتين ذهبيتين، ما يثبت الموهبة، والعمل الجاد والتفاني من موظفينا.

ونثق بأن البابطين ستتجاوز هذا العام ذلك الإنجاز، ولكن دعونا نحافظ على رؤية البابطين، فبالنسبة لنا، كل تحد نواجهه هو فرصة للتفوق، وكل إنجاز هو خطوة إلى آفاق أعلى.

وقال رئيس العمليات في مجموعة البابطين، محمد شلبي: «البابطين» تسعى دائما لتمييز عملائها وتعمل جاهدة لحصولهم على أفضل خدمة، ما يتطلب التزاما قويا بالمعايير والممارسات التشغيلية، وتطوير مهارات القوى العاملة لدى المجموعة.

وأضاف: مسابقات المهارات الوطنية السنوية، تهدف إلى تعزيز أهمية الالتزام بمعايير خدمة «نيسان» في العمليات اليومية، كما توفر مكانا لعرض قيمة المهارات ورفع مستوى قدرات فريق الشركة لخدمات بعد البيع، وفي العام الماضي، قدم ممثلو «البابطين» أداء باهرا في المسابقات الإقليمية، ما يعكس نجاح تعزيز أهمية التدريب المهني وتطوير الموظفين لدينا، لذلك فريق العمل في المجموعة يشكل أهم استثمار لديها، ونأمل أن يتكرر النجاح هذا العام مع استمرار العمل الجاد.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة البابطين، عبدالمحسن البابطين: في بيئة الأعمال التنافسية اليوم، أصبحت خدمة العملاء الاستثنائية أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهدفنا في «البابطين» ليس مجرد تقديم خدمة جيدة للعملاء، بل تجاوز توقعاتهم، ورفع معايير الصناعة إلى آفاق جديدة، ولتحقيق هذه الغاية تساعد مسابقات مهارات «نيسان» على تقييم وتحسين معايير الجودة لخدمات عمليات ما بعد البيع، فالمنافسة ليست لتحديد من هو أفضل، ولكنها بمنزلة الاحتفال بأفضل المواهب لدى المجموعة، وهي تشكل دافعا للجميع ليتطلعوا إلى القيام بعمل أفضل كل يوم.

وتم خلال الحفل تكريم جميع المتطوعين وأعضاء لجنة التحكيم، والذين لعبوا دور العملاء والمنظمين وموظفي العمليات والدعم الذين ساهموا في نجاح الحدث تقديرا لجهودهم.

وتم اختيار أفضل 3 فائزين من كل فئة، ومنحهم شهادات وجوائز من قبل الإدارة العليا في «البابطين».

وكان الفائزون بالميداليات الذهبية لعام 2017 هم: سانديب كي إل عن فئة NISAC، وسافاد م. عن فئة NISTEC، وشيخ موخادر مولانا عن فئة NIPEC، ونال الميداليات الفضية كل من محمد. غوس عن فئة NISAC ، وأنيش أنتوني عن فئة (NISTEC) وأخيل ثيكوث (NIPEC)، أما الميداليات البرونزية فقد كانت من نصيب مها علي عن فئة NISAC ، وكيران سواميناثان عن فئة NISTEC ، ورانجو ك عن فئة NIPEC .