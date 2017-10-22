الحساب يتضمن سحوبات يومية على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار

استقبل بنك الخليج في مقره الرئيسي هاني الموسى، الفائز بجائزة سحب الدانة ربع السنوي الثالث لهذا العام، حيث تسلم هاني الجائزة النقدية البالغة قيمتها 500 الف دينار، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2017، وكان في استقباله أعضاء الإدارة العليا في البنك، الذين قاموا بتهنئته وتسليمه الجائزة.

وقــــد عبر الموســـى عن فرحته بتلقيه خبر الفوز، وتوجه بالشكر إلى بنك الخليج على هذه الجائزة القيمة التي كانت مفاجأة رائعة بالنسبة له، قائلا: دأب حساب الدانة على توفير الفرص للكثير من الأفراد لتغيير حياتهم، وأنا سعيد جدا بأن أكون من ضمن الفائزين بحساب الدانة.

وتم إجراء سحب الدانة ربع السنوي الثالث من بنك الخليج على الهواء مباشرة عبر «برنامج ربع الديوانية» الإذاعي عبر إذاعة 88.8 إف إم، وذلك يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر2017، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. ويتضمن برنامج سحوبات الدانة لعام 2017 سحوبات يومية، خلال أيام العمل، على جائزتين لفائزين قيمة كل منهما 1000 دينار، وسحوبات ربع سنوية، إضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون دينار، الذي سيجرى بتاريخ 11 يناير 2018 ويتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2017.

ويدعو بنك الخليج عملاءه إلى فتح حسابات الدانة وإيداع المزيد من المبالغ فيها قبل 31 أكتوبر، وذلك بهدف المشاركة وزيادة فرص الفوز في سحب مليونير الدانة.

ويستطيع عملاء بنك الخليج زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في حساب الدانة، وذلك بكل سهولة سواء عبر أجهزة الصراف الآلي التفاعلية أو أجهزة الإيداع الاعتيادية أو من خلال خدمة الدفع الآلي الجديدة، كذلك يمكن إتمام عمليات الإيداع عبر زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في أنحاء الكويت.