أعلن بنك برقان عن فوز نادي نصحي عياد انجيوس بجائزة حساب المزايا للمقيمين بقيمة 4 آلاف دينار وقد أعرب الفائز عن سعادته بالفوز.

ويقـــدم حســـاب المزايــا مميـــزات تم تصميمها خصوصا للمقيمين لتلبية احتياجاتهم المصرفية حيث يمكن لأصحاب الحساب الاستفـادة من العروض والخصومات المميزة، بالإضافة الى الدخول التلقائي في السحب ربع السنوي على جائزة 4 آلاف دينار، حيث ان كل 10 دنانير في الحساب تمنح العميل فرصة لدخول السحب.

كما بإمكانهم الحصول على بطاقة ائتمانية مجانا في السنة الأولى، أما في السنة الثانية فيتم دفع 2.5 دينار فقط كل شهر.