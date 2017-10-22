أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن تحديث تطبيقها بشكل جديد للهواتف والأجهزة الذكية التي تتبع نظامي IOS وAndroid، حيث تعد هذه الخطوة داعما أساسيا لاستراتيجية VIVA التي تتمحور حول كيفية إرضاء العميل تماشيا مع التطور التكنولوجي.

ويسمح هذا التحديث الجديد للعملاء بالوصول إلى جميع الخدمات بطريقة مريحة وسهلة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم من تلقي الإشعارات، إدارة حساباتهم، دفع فواتيرهم، إعادة شحن خطوطهم، والتعرف على العروض، و«أكثر» من ذلك بكثير! كما يمكن للمستخدمين الدخول بسهولة باستخدام بصمة الإصبع للاستعمال السريع.

وفي هذه المناسبة، صرح عبدالرزاق بدر العيسى، مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA قائلا: VIVA تسعى دائما لتوفر لعملائها أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لنسهل عليهم الخدمة الذاتية بأسلوب سلس ومرن.

وأضاف: هذه الخطوة هي جزء من التزامنا الدائم نحو عملائنا لتقديم الأفضل من الخدمات والمنتجات والأفكار المبتكرة.

للاستفادة من هذه الخدمة يمكن للعملاء تحميل هذا التطبيـــق مجانا على الأجهزة الذكية من متجر Apple أو جوجل بلاي Play Store.