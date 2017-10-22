قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بغداد أمس إن سوق النفط العالمية تشهد تحسنا واستقرارا.

وأشاد الفالح في كلمة ألقاها في افتتاح معرض بغداد الدولي بالتعاون بين العراق والسعودية قائلا «خير مثال على أهمية التعاون بين بلدينا والتنسيق هو توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار».

والفالح أول مسؤول سعودي يلقي كلمة عامة بالعراق منذ عدة عقود. وبدأ البلدان في 2015 في اتخاذ خطوات نحو تحسن العلاقات بعد علاقات مضطربة على مدى أكثر من 25 عاما منذ الغزو العراقي للكويت في 1990.

وأكد القائم بأعمال سفارة السعودية لدى العراق، عبدالعزيز الشمري، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية أن مشاركة المملكة بجناح متكامل يضم 60 شركة سعودية في معرض بغداد الدولي، ستدعم الاقتصاد الوطني وتعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين.