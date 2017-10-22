قالت وزارة النفط العراقية إن العراق زاد، امس، صادرات النفط من منطقة البصرة الجنوبية 200 ألف برميل يوميا لتعويض النقص من حقول كركوك الشمالية.

ونقلت الوزارة في بيان عن وزير النفط جابر اللعيبي قوله، إن الزيادة في صادرات البصرة تحافظ على إجمالي إنتاج النفط العراقي ضمن حصته في أوپيك.

وارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة لتختتم الأسبوع مرتفعة بدعم من الهبوط الحاد في صادرات الخام العراقية بسبب التوترات في إقليم كردستان بعد ضغوط من ضعف بيانات الطلب.

وانخفض عدد منصات الحفر الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي، مواصلا موجة تراجع في أنشطة الحفر مستمرة منذ شهرين، حسب ما قالت شركة بيكر هيوز المتخصصة في خدمات الطاقة.