أعلن بنك وربة عن تثبيت وكالة «موديز» التصنيفات الائتمانية التي منحتها للبنك في عام 2015 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية على التوالي، حيث حددت الوكالة التصنيف الائتماني «موديز» تصنيف الودائع بالعملات المحلية والأجنبية على المديين البعيد والقصير في بنك وربة عند Baa2/P-2.

كما حددت الوكالة التصنيف الائتماني الأساسي والمعدل عند ba3. علاوة على ذلك، حددت الوكالة تصنيف تقييم مخاطر الطرف المقابل عند (Baa1 (cr)/Prime-2 (cr.

في غضون ذلك، قالت الوكالة إن تصنيفات «بنك وربة» تعكس الوضع الاقتصادي الشامل القوي للكويت، وجودة أصول البنك الصلبة، ومصدات رأسماله العالية، وارتفاع مستوى أصوله السائلة.

وأكدت الوكالة العالمية، إن تصنيفات «بنك وربة» تعكس الوضع الاقتصادي الشامل القوي لحكومة الكويت والتي من المتوقع أن تدعم البنك في حال احتياجه لذلك.

كما لعبت عوامل أخرى في ثبات تصنيف بنك وربة ومن ضمنها: ثبات موارد بنك وربة النقدية، التحسن في مستوى الربحية التي يحققها، الحفاظ على وتيرة نمو متصاعدة، انخفاض رأس المال الأساسي وقاعدة تمويل مركزة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين الغانم: «إن تثبيت التصنيف الائتماني لبنك وربة هو دليل على ثبات أدائه الجيد ومؤشر ثابت على نمو عملياته وضمانة وجودة أصوله وقدرته على تحقيق إيرادات وأرباح مستمرة ومتكررة».

وأضاف: أن بنك وربة يتمتع بقاعدة مالية قوية وسيولة عالية. وعلى الرغم من عمره القصير نسبيا، إلا أن بنك وربة قد نجح في تطبيق رؤيته الاساسية والتي تقوم على بناء مؤسسة مصرفية راسخة وقوية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقادرة على تخطي العقبات التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية، وقد أثمرت هذه الجهود في تنامي دور بنك وربة لاعبا بارزا وقويا في السوق المحلي والدولي، الأمر الذي حظي باعتراف واسع من قبل مختلف الأطراف، ومنها وكالات التصنيف الائتماني.

وأكد أن بنك وربة اليوم يحظى بثقة المستثمر الكويتي والخليجي والأجنبي، ولاسيما إثر نجاح بنك وربة بتسويق صكوك قد أصدرها مطلع هذا العام بقيمة 250 مليون دولار وفاق الاكتتاب بها أكثر بـ 5 مرات من الحجم المتوقع، وقد أدرجت في ناسداك دبي وبورصة ايرلندا.

وأفاد الغانم بأن تثبيت تصنيف الوكالة استند إلى عدة نقاط أساسية إيجابية أبرزها مصدات رأسمالية قوية وأصول مرتفعة السيولة، مؤكدا أن البنك يتمتع بارتفاع جودة محفظة الأصول التمويلية والاستثمارية، وانخفاض معدل التمويلات المتعثرة، هذا بالإضافة إلى مستويات رسملة مرتفعة وجيدة بسبب متانة القاعدة الرأسمالية للبنك، وتدل المعدلات المرتفعة على تعزيز قدرة بنك وربة على تحقيق معدلات نمو مستقبلية مرتفعة واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة ذات العائد الأمثل للمساهمين، ويسمح له بمواصلة عمليات النمو والتوسع على المستويين القصير والمتوسط الأجل.