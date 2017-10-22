قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي: إن الاتحاد في إطار حرصه على إبراز صورة مشرفة وحضارية للكويت والقطاع المصرفي، والتي يعمل الاتحاد دائما على إبرازها في مثل هذه المحافل الدولية، فقد نظم حفل استقبال حاشد في واشنطن يوم 13 أكتوبر الجاري على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشار الحساوي إلى أن الحفل حضره لفيف من الشخصيات الاقتصادية والمالية تجاوز عددها 450 شخصية من دول العالم، وقد شرف الحفل بالحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ومحافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي والشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية وعدد من أعضاء البعثات الديبلوماسية بواشنطن بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع المالي والمصرفي.

وكان في استقبال الحضور رئيس اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل وعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك.

وشكل حفل الاستقبال فرصة طيبة للتعارف وتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في مجالي التمويل والاستثمار والمجالات الأخرى بين الوفد الرسمي ممثل الكويت في الاجتماعات السنوية والسادة رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية من جانب والسادة الضيوف من العرب والأجانب من جانب آخر لإظهار مدى قوة ومتانة النظام المالي والمصرفي الكويتي محليا وعربيا وعالميا والتصنيفات المرموقة التي تحظى بها وحدات هذا القطاع الحيوي ودور المصارف في تمويل الاقتصاد والتنمية في ظل رقابة بنك الكويت المركزي وسياسته النقدية الحصيفة.

كما كان الحفل مناسبة أيضا لإلقاء الضوء على التقدم الذي أحرزته الكويت على أكثر من صعيد.