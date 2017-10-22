223.2 مليون دولار لبناء 3 ناقلات غاز من قبل «هيونداي» الكورية أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الانباء» أن شركة ناقلات النفط الكويتية تلقت العروض المالية من شركات أحواض وبناء السفن لتصميم وبناء وتسليم 3 ناقلات غاز مسال كبيرة، وناقلة نفط ضخمة جدا، مشيرا الى أن قيمة الناقلات الأربع تبلغ 303 ملايين دولار.

وقال المصدر إن شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة الكورية قدمت أدنى عروضها المالية بـ 223.2 مليون دولار لبناء 3 ناقلات غاز ضخمة، فيما قدمت شركة شنغهاي wagaoqiao للسفن الصينية ثاني اقل العروض المالية بـ 225.6 مليون دولار، كما ان شركتين رفضتا الدخول في تقديم العروض المالية وهما شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية وشركة كاواساكي للصناعات الثقيلة اليابانية.

وأشار الى ان ممارسة تصميم وبناء وتسليم ناقلة النفط الخام العملاقة تقدم لها 3 شركات عالمية وبلغ أدناها لشركة بوهاي للصناعات الثقيلة وبناء السفن الصينية بقيمة 79.8 مليون دولار فيما بلغ ثاني اقل العروض المالية لشركة شنغهاي wagaoqiao للسفن الصينية بقيمة 87.8 مليون دولار، فيما بلغ ثالث أقل العروض المالية لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة الكورية بقيمة 91.3 مليون دولار.

وبين المصدر أن شركة ناقلات النفط الكويتية تعمل على رفع عدد الناقلات التابعة لها إلى 37 ناقلة من خلال إضافة 8 ناقلات جديدة خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من تحديث الأسطول والتي ستكون عبارة عن ناقلة نفط خام عملاقة و4 ناقلات منتجات بترولية بالإضافة إلى 3 ناقلات غاز مسال.

وأضاف ان تحديث أسطول الشركة جاء وفقا لأربع مراحل لتوفير أسطول استراتيجي متوازن ومتعدد الأغراض للوفاء باحتياجات المؤسسة تسويقيا والدولة كغطاء استراتيجي، حيث استحدثت الشركة خطة طموحة وفقا لإستراتيجية المؤسسة والقطاع النفطي طويلة الأجل حتى عام 2030 بحيث تمكن الشركة من أن تكون رائدة عالميا في مجال النقل البحري.

وبين المصدر أن «مؤسسة البترول» تنوي المحافظة على حجم ونوعية الأسطول البحري اللازم لتلبية الغطاء الاستراتيجي طويل الأمد والاحتياجات التسويقية وبما يتماشى مع معدلات الإنتاج المستهدفة داخل الكويت والالتزام بتشغيل وتأجير الناقلات الفائضة عن الاحتياجات التسويقية في السوق العالمي الزمني أو الفوري على أسس تجارية.

«نفط الكويت» تبني سفينة لمكافحة التسرب

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة ان شركة نفط الكويت تخطط لبناء سفينة لمعالجة التسرب النفطي في المياه الإقليمية للكويت، وذلك عقب الحوادث المتكررة لتسرب كميات كبيرة من النفط خلال الأشهر الماضية.

وذكرت المصادر ان الشركة تنوي بناء سفينة متعددة المهام، تكون مملوكة لنفط الكويت ومتخصصة في المقام الأول للاستجابة السريعة في مكافحة التلوث البحري، ومكافحة انسكابات الزيت بواسطة الحواجز المطاطية العائمة بأطوال متعددة.