محمود عيسى

حلت الكويت في المركز الخامس وقبل الاخير بين دول مجلس التعاون الخليجي على قائمة العقود التي تمت ترسيتها في الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي حيث بلغت قيمتها 154 مليون دولار، وذلك بعد البحرين التي لم تسجل اي ترسيات لعقود في الشهر المذكور، في حين تصدرت دولة الامارات قائمة الترسيات بعقود بلغت قيمتها 5.8 مليارات دولار.

وقالت مجلة ميد ان القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في المنطقة بلغت 10.4 مليارات دولار، أي بانخفاض نسبته 31% عما كانت عليه في أغسطس حيث بلغت 15 مليار دولار.

وجاء الانخفاض الحاد على الرغم من توقيع عقد بقيمة 3.9 مليارات دولار لبناء محطة للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميغاواط في دبي، والتي ستكون أكبر مشروع من نوعه في العالم.

واضافت المجلة ان دولة الإمارات كانت السوق الأكثر نشاطا، اما بقية دول مجلس التعاون الخليجي فلم تتمكن اي منها من ترسية عقود بقيمة تتجاوز مليار دولار، وحققت قطر أعلى قيمة في العقود بعد الامارات لتحل في المركز الثاني بقيمة 653 مليون دولار، وتبعتها في المركز الثالث المملكة العربية السعودية التي استمر اداء سوق الانشاءات فيها ضعيفا، حيث لم تتجاوز قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها 497 مليون دولار، مقارنة مع 425 مليون دولار في أغسطس.

وتعكف المملكة حاليا على مراجعة برنامجها الوطني للتحول، وهي الاستراتيجية الطموحة التي أطلقت في عام 2016 لإجراء إصلاح جذري للاقتصاد بحلول عام 2020.، وحلت عمان بعد السعودية في المركز الرابع بعقود بلغت قيمتها 294 مليون دولار، فيما حلت البحرين في المركز الاخير حيث لم تسجل اي عقود في الشهر الماضي

وعلى مستوى منطقة الخليج الاوسع نطاقا، وقعت إيران ثاني أكبر عقد في سبتمبر بقيمة 1.6 مليار دولار، تصدرها مشروع لبناء خط أنابيب الغاز التاسع في البلاد بقيمة مليار دولار.

وعلى مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حققت ترسيات المشاريع في الربع الثالث من هذا العام اداء جيدا لترتفع باجمالي العقود من 23.2 مليار دولار في الربع الثاني الى 33.3 مليار دولار وبارتفاع نسبته 43.5%.