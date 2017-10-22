زار وفد بنك الكويت الوطني برفقة وزير المالية أنس الصالح، فرع شركة وفرة في الولايات المتحدة على هامش مشاركته في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي الذي أقيم في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في واشنطن.

والتقى وفد البنك الوطني الذي ضم كلا من رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني ناصر الساير، والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر، بكبار مسؤولي شركة وفرة وعلى رأسهم المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، بالإضافة إلى العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي ومتدربين كويتيين في شركة وفرة.

كما زار الوفد فرع «الوطني» في نيويورك والتقى المدير العام مروان صبيح وموظفي الفرع، حيث اطلعوا على أدائهم وتطور الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمونها لعملاء.

وجاءت زيارات الوفد ضمن اللقاءات التي أجراها على هامش زيارته للولايات المتحدة، والتي التقى فيها كبار الشخصيات الرسمية والمصرفية العالمية وعلى رأسهم عدد من رؤساء البنوك العالمية ورؤساء البنوك المركزية الأوروبية والعربية، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية العالمية وصناع القرار في الولايات المتحدة التي تربطهم صلات وثيقة بالبنك الوطني.

يذكر أن فرع بنك الكويت الوطني في نيويورك تم تأسيسه عام 1984، ويقوم بتقديم باقة متكاملة وشاملة من الخدمات المصرفية للشركات وخدمات الخزانة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخاصة، والتي تتركز بشكل أساسي في الخدمات الاستشارية العقارية.

وقام الفرع منذ ذلك التاريخ بتوسيع قاعدة عملائه لتشمل الوكالات والمؤسسات الحكومية، والشركات الاستثمارية، والمؤسسات المالية، وشركات النفط والبنوك من كل أنحاء العالم العربي.