الوكالة تثبت تصنيف «بيتك» عند «+A».. مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، التصنيف طويل الأجل لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تصنيف الدعم عند «1»، وتصنيف الحد الأدنى للدعم عند «+A».

وضع قوي

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» مازن الناهض ان الوكالة العالمية أبرزت مصادر قوة عديدة ومزايا متنوعة يستحوذ عليها «بيتك» او ينفرد ببعضها في سوق منافسة قوية، ومنها متانة وضعه المالي وقوة مساهميه من الحكومة والقطاع الخاص واستعدادهم للدعم.

مع جودة اصوله وحصته السوقية الكبيرة وريادته وتنوع إيراداته من انشطة قطاعية وجغرافية، بالاضافة الى عوامل مهمة اخرى منها الكفاءة في ادارة ونظم المخاطر وتوحيدها على مستوى اعمال المجموعة والتحكم فيها، والجودة الائتمانية العالية وادارة السيولة، والادارة الحصيفة.

كما تعد مجموعة «بيتك» من أكبر المجموعات المصرفية الكويتية من حيث الاصول والحصة السوقية وحجم الودائع ومعدل نمو الارباح، ونمو الإيرادات التشغيلية وحجم التوزيعات على العملاء والمساهمين، وغيرها من المؤشرات المالية، التي تؤكد سلامة الأداء والقدرة العالية على الملاءمة مع تطورات الأسواق والمرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

نمو متواصل

وأشار الناهض الى أن مجموعة «بيتك» ستواصل أداءها وفق الخطط الموضوعة لتعزيز مكانتها في الاسواق التي تعمل فيها بمزيد من التنسيق والنظرة التفاضلية التي تضع في الاعتبار تحقيق أعلى الارباح من كل سوق حسب إمكانياته وخصائصه.

واضح ان «بيتك» يعمل في تركيا وماليزيا والبحرين والسعودية والمانيا، كما سيواصل «بيتك» جهوده للحفاظ على اعلى مستوى ممكن من جودة الاصول مع التركيز على مجال العمل الرئيسى وادارة المخاطر ومعدلات السيولة بكفاءة ومهنية، مشيرا الى ان التحسن في الاصول وزيادة عوائد التمويل يؤكد التطبيق العملى الدقيق للاستراتيجيات الموضوعة والالتزام الشامل بالضوابط والنظم والمعايير المصرفية والرقابية المحلية والعالمية.

وأكدت الوكالة في تقريرها ان «بيتك» يتمتع بفريق إدارة متمرس ذي خبرة عريقة في الاعمال المصرفية المحلية والاقليمية، ويتم وضع الاهداف الاستراتيجية والتأكد من مطابقتها بشكل جيد، بحيث تتم الموازنة بين عمليات النمو المحلية والإقليمية والدولية، ونجاح الأعمال، ضمن بيئة تنافسية قوية ومليئة بالتحديات.