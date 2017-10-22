أكثر ما يشغل بال الأثرياء والمؤسسات المالية الكبيرة التي تحتاج لإخفاء أموالها تجنبا لدفع ضرائب مرتفعة أين يضعون أموالهم بما يضمن عدم وجود تكلفة للاحتفاظ بها وعدم الاعلان عن الشخص أو المؤسسة وقيمة الأموال وكانت دراسة نشرتها الإيكونوميست ذكرت أن التقديرات الأولية للأموال المحتفظ بها في ملاذات ضريبية تفوق 20 تريليون دولار.

وأبرز تلك الملاذات كالآتي:

1 جزر الكايمان: تصنف جزر الكايمان كخامس أكبر المراكز المصرفية في العالم وتشتهر بمراكز مالية دولية وصناديق تحوط واستثمارات مالية وقد طبقت قانون صناديق الاستثمار المشتركة في عام 1993، وهي من أوائل مشرعي صناديق التحوط في العالم.

وبلغت أصول بنوك جزر الكايمان نحو 1.4 تريليون دولار كما يوجد على أرضها أكثر من 11 ألف صندوق استثمارات مشتركة تصل قيمتها إلى 2.1 تريليون دولار ينتشر في جزر الكايمان أكثر من 95 ألف شركة ومائتي بنك وتستأثر الخدمات المالية فيها بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.

2 لوكسمبورغ: تطبق لوكسمبورغ قوانين لسرية المعلومات البنكية وفي السنوات الأخيرة ذاع صيتها كملاذ آمن وكثرت تساؤلات بشأن تشريعاتها المصرفية.

3 جزيرة جيرسي: احتلت جزيرة جيرسي في عام 2015 المركز الـ 16 عالميا في مؤشر السرية المالية، ويعود ظهور الجزيرة كملاذ آمن إلى النصف الثاني من القرن العشرين كما أنها لا تطبق ضرائب رأسمالية وضرائب على التركات.

4 جزيرة مان: تتميز جزيرة مان بأن لديها قواعد صارمة لحماية الأصول اضافة الى الضرائب المنخفضة التي لا تزيد على 20% وهو ما يعد من أهم عوامل جذب الشركات الأجنبية في جزيرة مان (آيل أوف مان).

5 موريشيوس: تشتهر موريشيوس بين المستثمرين الأجانب باستضافة عدد كبير من فروع شركات دولية خاصة وأنها لا تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وأيضا يستفيد المقيمون فيها من إعفاءات ضريبية بناء على معاهدات ثنائية ضريبية مع عدد من الدول ومن أهمها الهند.

6 إيرلندا: تسعى الشركات العالمية إلى إيرلندا باعتبارها ملاذا ضريبيا آمنا داخل أوروبا ولدولة كبيرة على الرغم من تأكيدات المسؤولين الايرلنديين أن بلادهم ليست ملاذا ولكن الاندماج الأخير بين شركة فايزر الأميركية وشركة أليرجان التي يقع مقرها في ايرلندا، أشار الكثيرون الى انه يرتبط بالضرائب.

7 برمودا: تعفي برمودا الشركات من فرض ضرائب على دخولها ولهذا أصبحت موقعا شهيرا للتهرب من الضرائب، وقد تردد أن شركة جوجل نقلت 10 مليارات دولار من إيراداتها إلى شركة فرعية تابعة لها في برمودا.

8 ألباهاما: تدخل جزر الباهاما ضمن القائمة لعدم تطبيقها اي ضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية والثروات سواء بالنسبة للشركات أو الأفراد وهو ما جعلها من أشهر الملاذات الضريبية في العالم.

9 موناكو: يلجأ كثير من الأثرياء إلى موناكو للتهرب من الضرائب في بلدانهم خاصة أن الإمارة لا تفرض ضرائب على الدخل على بعض الأفراد بناء على بعض الشروط.

10 سويسرا: تعد سويسرا الأشهر بين عامة الناس كأكبر الملاذات الضريبية ولكنها تحل في المركز العاشر نظرا لما واجهته الحكومة السويسرية في السنوات الأخيرة من ضغوط دولية ما دفعها لتخفيف قوانيها المرتبطة بالسرية المالية.