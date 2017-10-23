6.5 % أسهم الشركة القابلة للتداول الحر



يودع سهم أمريكانا البورصة الكويتية بعد 33 عاماً من إدراجه في السوق في سبتمبر من العام 1984، بعد إعلان هيئة أسواق المال الموافقة على انسحاب الشركة اختياريا.

وقالت الهيئة في بيان الى بورصة الكويت إن أسهم الشركة القابلة للتداول تشكل نسبة 6.5% من إجمالي الأسهم المدرجة في بورصة الكويت وتعادل 25.14 مليون سهم.

ويأتي قرار الانسحاب من بورصة الكويت في أعقاب استحواذ «أديبتيو» هي شركة استثمار تمثل مجموعــة من المستثمريــن الخليجيين بقيادة محمد العبار، رئيس شركة إعمار الإماراتية على نحو 93.4% من أمريكانا.

تأسست «أمريكانا» في عام 1964، وتدير أكبر سلسلـــة مطاعم في الشـــرق الأوسط وأميـــركا الشماليـــة، ولديها ما يزيد على 1200 منفـــذ للأغذية والمشروبات حول العالم، وتبلغ قيمتها السوقية 800 مليون دينار تعـــادل 2.6 مليــار دولار.

وتدير «أمريكانا» سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة بنظام الفرنشايز من بينها كنتاكي، وبيتــزا هت ويبلـــغ متوســـط إيرادات الشركة سنويا 3 مليـــارات دولار.

وتحتل أمريكانا المرتبة الرابعة بين أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية بالبورصة، فيما يستحوذ سهم الشركة على 6.7% من الوزن النسبي لمؤشر كويت 15.

وحققت الشركـــة أرباحا نصف سنوية 28.25 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 24.22 مليون دينار للنصـــف الأول من عام 2016، بارتفاع نسبته 16.6%، فيمـــا بلغـــت أرباح الربع الثاني بلغت 11.52 مليـــون دينار، مقابل أرباح بنحو 9.03 ملايـــين دينار للربع الثــاني من 2016، بنمو27%.