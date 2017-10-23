أعلن بنك برقان، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: وائل محمد عوني إبراهيم، انيتا بخاري، باسل احمد عبدالكريم الابراهيم، وسمية جاسم عبداللطيف الرجيب، محمد مقصود بشير احمد، بالجائزة النقدية بقيمة 5 آلاف دينار لكل منهم.



وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر «برقان» سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، وكما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.



وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.