ناجيا: الشباب هم منبع الطاقات التي تستحق الدعم المستمر





أعلن بنك الكويت الدولي في إطار دعمه الدائم للفعاليات الشبابية الهادفة، عن رعايته الذهبية لمؤتمر تمكين الشباب في نسخته السادسة لهذا العام، والذي من المقرر أن يعقد من 23 إلى 25 أكتوبر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

ويعتبر مؤتمر تمكين الشباب مشروعا وطنيا يعقد سنويا في الكويت، وهو موجه نحو تنمية مهارات وقدرات شباب اليوم وتشجيعهم على العمل الحر من خلال استضافة ممثلي كبرى الشركات في مجال الأعمال على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب تقديم ورش العمل التي تصقل معلومات الشباب حول كيفية إدارة أعمالهم بنجاح وذلك بقيادة كوكبة من رموز الخبرة والاختصاص الذين نفخر بإنجازاتهم.

وبهذه المناسبة، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك نواف ناجيا: إن مشاركة الدولي في رعاية هذا الحدث تأتي تأكيدا لمساعيه الجادة والمستمرة لدعم مثل هذه الأنشطة التي تحفز الشباب ورواد الأعمال لكي يظهروا مواهبهم ويطوروا أفكارهم، وذلك إيمانا منا بأن الشباب هم منبع الطاقات التي تستحق الدعم المستمر وتوفير البيئة الإيجابية الحاضنة، ما يساعدهم في أداء دورهم تجاه المجتمع وبالتالي بناء مستقبل الكويت ونهضتها ورفعتها.

كما أكد ناجيا أن الدولي يسعى إلى تحفيز قدرات الشباب على كل الأصعدة، بالإضافة إلى حرصه على التواجد بالقرب منهم في كل فعالياتهم وأنشطتهم ومناسباتهم المختلفة، والتي تقام لإفساح المجال أمامهم لتبادل الخبرات والتجارب وبالتالي صقل مهاراتهم وأفكارهم في مختلف المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن رعاية بنك الكويت الدولي لمؤتمر تمكين الشباب السادس، تعتبر امتدادا لبرنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية الذي يمتاز بتنوعه وشموليته لمختلف الأنشطة التي تعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع. علما أن الدولي يولي اهتماما خاصا لفئة الشباب باعتبارهم اللبنة الأساسية في تقدم المجتمع، وهم القوة الدافعة لخطط التنمية لما يتميزون به من قدرة على العطاء والتطوير المستمر.