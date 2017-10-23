سلمت مجموعة «القصور الحديثة» لإدارة وتطوير العقارات والأراضي وشركة آب تاون كويت العقارية 90% من شاليهات مشروع درووم بارك سبارنفودا – أمستردام هولندا.



وقال رئيس مجلس الإدارة في المجموعة محمد فتحي إن الشركة استطاعت تسليم نسبة كبيرة من المشروع، وتطلع إلى تسليم النسبة الأخيرة في ديسمبر المقبل، نظرا للإقبال الكبير على المشروع من قبل المستثمرين في الكويت.



وأشار إلى أن المجموعة سلمت الدفعة الثانية وقبل الأخيرة من شاليهات المشروع «درووم بارك» سبارنفودا هولندا، مبينا أن هذا المشروع يتميز بقربه من مطار شيخبول الدولي، وكذلك الدام سكوير في مدينة أمستردام الهولندية.



وبين فتحي ان الشركة سلمت مؤخرا مفاتيح وبيانات الملكية الخاصة بالشاليهات لبعض العملاء منهم أحمد السهلاوي، وأعرب العملاء عن امتنانهم لدور المجموعة على متابعة المشاريع على أرض الواقع، وإزالة أي معوقات أو مشاكل قد تقابل العملاء سواء خلال التسليم أو ما بعد عملية شراء الوحدات، لاسيما ان عملية التسليم تتم بحضور مدير عام الشركة المالكة ومدير عام المشروع.



وأشار فتحي إلى امتنان العملاء بما لمسوه من مصداقية وشفافية في التعاملات مع المجموعة، حيث يتم اصطحاب العملاء إلى أرض المشروع للمعاينة قبل اتمام عملية الشراء.