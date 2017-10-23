«جيلي أوتو» أطلقت علامتها التكنولوجية «انتيك» وهي حزمة من خمس تكنولوجيات رائدة





افتتحت مجموعة جيلي رسميا مركز البحث والتطوير الرئيسي حيث يتسع المصنع الجديد كليا إلى ما يقرب من 7000 مهندس من جنسيات مختلفة بدوام كامل، ويمتد على مساحة أكثر من 275 الف متر مربع.



وخلال هذه الاحتفالية، أعلنت جيلي أوتو عن علامتها التكنولوجية «انتيك» وهي حزمة من خمس تكنولوجيات رائدة بما في ذلك تكنولوجيا السلامة، والاتصال بشبكة الإنترنت، وتكنولوجيا المحرك، وتكنولوجيا البيئة الداخلية، ووسائل مساعدة السائق.



ويعد معهد بحوث جيلي هو مركز البحوث والتنمية الرائد في العالم، وقد تم بناء المركز بمبلغ 6.2 مليارات يوان من الاستثمارات، وقادر تماما على تصميم وتطوير المركبات بالكامل، بما في ذلك الأجزاء، تقنيات السيارات، الطاقة الجديدة، توليد القوة، ومرافق الاختبار ومراكز الجودة.



ويقع المركز الجديد في خليج هانغتشو بين مدينة هانغتشو ومدينة نينغبو، على بعد 80 كم فقط من مقر مجموعة جيلي أوتو في مدينة هانغتشو.



وعلق الرئيس التنفيذي لشركة جيلي أوتو والرئيس، آن كونغوي قائلا: لقد استثمرت جروب جيلي أوتو بشكل كبير في قدراتها البحثية والتطويرية، حيث أن وصول تقنيات «إنتيك» يدل على قدراتنا على تطوير تقنيات جديدة وبصيرة في استراتيجيات التنمية طويلة الأمد، وفي الوقت نفسه، الشركة، ووضع أفكار المستهلك والمتطلبات في طليعة البحث والتطوير لإعطاء المستخدم النهائي تجربة أفضل وأكثر كفاءة ودفع تكنولوجيات السيارات إلى الأمام.



وقد صممت «إنتيك» حول مفهوم «تعديل تكنولوجيا السيارات الذكية» حيث تم تطوير التكنولوجيا لإعطاء المالك والسائقين مستوى أعلى من السلامة والراحة أثناء السير.

السلامة: بالنسبة لجيلي، فإن درجة التصادم من فئة الخمس نجوم ليست بداية أو نهاية للسلامة، وقد وضعت الشركة أنظمة السلامة في جيلي باعتبارها جوهر تطوير السيارات الكاملة.



وتم بناء نظام السلامة في جيلي من الخارج إلى الداخل، بما في ذلك نظام تحديد الأمان الدقيق ونظام مساعدة السائق وإدارة المعلومات وأنظمة الإنذار بالسلامة ونظام إنذار الاصطدام ونظام إنذار الحوادث ونظام الاتصال في حالات الطوارئ.

نظام نت لينك: نظام جيلي الذاتي المتقدم «نت لينك» في جيلي يتيح للسائقين التحكم بسياراتهم عن بعد عبر التطبيق مما يسمح لهم قفل أو فتح سياراتهم، وبدء تشغيل السيارة، وتشغيل التدفئة أو التبريد، وفي الوقت نفسه يوفر هذا النظام واي فاي في السيارة اضافة إلى أبل كار بلاي وأنظمة أندرويد للسيارات.

طاقة جيلي: إن مجموعة نطاق طاقة جيلي للمحركات هي محركات سبيكة خفيفة الوزن في المقام الأول تستفيد بشكل كامل من تقنيات الجيل الثاني من التوربو وحقن الوقود لدفع طاقة جيلي إلى طليعة أنظمة توليد الطاقة ذات المستوى العالمي وستستمر في إعطاء المستهلكين المزيد من الكفاءة وأكثر قوة وأكثر كفاءة لأنظمة المحرك. سيتم عرض مجموعة جيلي الكاملة من 1.0TD، 1.4TD و7DCT الجديدة من المحركات في مجموعة طاقة جيلي في السنوات المقبلة.

بلو- جيلي: يركز بلو- جيلي على تطوير المقصورة الداخلية للسيارة بشكل صحي، وجلب البيئات الصحية في المركبات ومنع التلوث، ويعتبر هذا النظام معيار التنمية حيث تهدف جيلي أوتو إلى جلب المواد «النظيفة» في المقصورة الداخلية لتجنب المواد ذات النوعية الرديئة في المركبات.

قيادة جيلي: تم تطوير نظام قيادة جيلي لتلبية متطلبات السوق في المستقبل حيث تسترشد بتطور تكنولوجيا محرك الأقراص الذكية، حيث تم التخطيط لخارطة طريق لمدة 10 سنوات لنظام قيادة جيلي، بدءا من طراز GC9 في عام 2014 والذي من المتوقع أن يحقق درجة عالية من القيادة الذاتية بعد عام 2020، وبحلول عام 2024 من المتوقع أن تصل إلى قمة جديدة لنظام القيادة.